Για τις όλο και πιο στενές σχέσεις της Τουρκίας με τη Βρετανία πανηγυρίζουν τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, στη σκιά του «διπλωματικού φάουλ» του Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ στον Έλληνα ομόλογό του Κυριάκο Μητσοτάκη.



«Μεγάλη Βρετανία και Τουρκία έχουν φιλία, προσέγγιση, κινούνται μαζί σε πολλά. Οι Βρετανοί σε πολλά ζητήματα στηρίζουν την Τουρκία, έτσι κάνουν και με τα Eurofighters» σημειώνεται.



Η Βρετανία ίσως παραχωρήσει φρεγάτες Type 23 στην Τουρκία, τονίζεται ακόμα σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης. Υπάρχει στενή πολιτική, διπλωματική, αμυντική συνεργασία, τονίζουν στη γείτονα. Ο βρετανικός στόλος διαθέτει σήμερα 12 τέτοιες φρεγάτες.



«Τα τελευταία χρόνια μεταξύ της Τουρκίας και της Μεγάλης Βρετανίας υπάρχει μια προσέγγιση, μια φιλία. Επίσης στη διεθνή σκηνή κινούνται μαζί. Κι αυτή η προσέγγιση φαίνεται πως θα φέρει αποτελέσματα στο ζήτημα των Eurofighter. Μήπως μπορεί να εμποδιστεί η τρικλοποδιά που πάει να μας βάλει η Γερμανία; Η Μεγάλη Βρετανία και η Ισπανία οι οποίες είναι μέσα στην κοινοπραξία των Eurofighter λένε ᾽᾽ναι να δώσουμε τα μαχητικά Eurofighter στην Τουρκία᾽. Πως θα πείσουν τους Γερμανούς. Οι Άγγλοι λένε ᾽´πρώτα ας συμφωνήσουμε μεταξύ μας᾽᾽ και δήλωσαν ᾽᾽αφήστε το πάνω μας το θέμα για να πείσουμε τους Γερμανούς᾽᾽ Υπάρχουν εξελίξεις τις τελευταίες ώρες. Οι Άγγλοι τα τελευταία χρόνια σε πολλά ζητήματα στηρίζουν στην Τουρκία Έτσι και στο ζήτημα των αεροσκαφών οι Βρετανοί εργάζονται υπέρ μας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής του SOZCU TV Εκρέμ Ατσικέλ.

«Το Λονδίνο έχει βρει ευκαιρία στενής συνεργασίας με την Τουρκία, υπάρχει στενή συνεργασία σε πάρα πολλά ζητήματα» σχολίασε ο Μανώλης Κωστίδης. Όσον αφορά την αμυντική συνεργασία, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα με τον Βρετανό ομόλογό του.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.