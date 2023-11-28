Μπελέρης στον ΣΚΑΪ 100,3: Το κράτος δικαίου στην Αλβανία δεν λειτουργεί

Το κράτος δικαίου στην Αλβανία δεν λειτούργει, κατήγγειλε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο Φρέντη Μπελέρης μέσα από τις φυλακές Δυρραχίου όπου παραμένει προφυλακισμένος, ενώ στο στούντιο του Σκάι βρισκόταν ο γιος του.

Στις 4 Δεκεμβρίου θα εκτελεστεί, μετά από 6 μήνες κωλυσιεργίας, η αίτησή μου στο ειδικό δικαστήριο για το αν θα ορκιστώ ή όχι, ανέφερε ο εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας.



Ο νόμος, εξήγησε ο κ. Μπελέρης, είναι ξεκάθαρος, όταν κάποιος δεν έχει καταδικαστεί και η απόφαση δεν έχει τελεσιδικήσει μπορεί να ορκιστεί. Για το ίδιο αδίκημα είμαι προφυλακισμένος, ενώ άλλοι δυο δήμαρχοι είναι στα καθήκοντά τους τη στιγμή που υπάρχουν βίντεο και μαρτυρίες στις άλλες δύο περιπτώσεις. Ένας και μοναδικός μάρτυρας παραδέχτηκε ότι χρηματίστηκε με 7.000 ευρώ, ενώ ο διευθυντής της αστυνομίας της Χιμάρας προήχθη, σημείωσε.



«Η αντιπολίτευση δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα της στη Βουλή, υπάρχει κυνήγι μαγισσών από πλευράς (αλβανικής) κυβέρνησης, όποιος δεν είναι αρεστός από τον Ράμα διώκεται ανά πάσα στιγμή. Δεν υπάρχει ισονομία» επισήμανε.



Ο κ. Ράμα κάνει τα χατίρια στις άλλες χώρες και θεωρείται φιλοευρωπαίος και σύγχρονος, ενώ έχουν φύγει 1 εκατ. Αλβανοί από τη χώρα ανέφερε, χαρακτηρίζοντας τον Έντι Ράμα ως «κακομαθημένο».



«Πολλά αλβανικά ΜΜΕ στηρίζουν τη στάση της Ελλάδας. Όσοι στηρίζουν τον κ. Ράμα είναι πάρα πολύ λίγοι, και είναι κατευθυνόμενοι, είπε δε ο Φρέντης Μπελέρης.



«Είμαι μια χαρά, είμαι αθώος, συγκινημένος από την αγάπη του κόσμου, και όχι μόνο των Χειμαρριωτών, απ’ όλη την Ελλάδα» τόνισε.

