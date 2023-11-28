Για προσπάθεια της βρετανικής κυβέρνησης να δικαιολογηθεί για την ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησης του Βρετανού και του Έλληνα πρωθυπουργού, επιρρίπτοντας την ευθύνη στην Ελλάδα και όχι στον Ρίσι Σούνακ, έκανε λογο στον ΣΚΑΪ 100,3 ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού, Δημήτρης Τσιόδρας. «Με την κίνηση Σούνακ το θέμα επανήλθε πιο δυναμικά στο προσκήνιο» υπογράμμισε δε.



Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα το Λονδίνο ισχυρίζεται ότι είχε συμφωνηθεί ο κύριος Μητσοτάκης να μην «ασκήσει δημόσια πίεση» για το ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.

Ο κ. Τσιόδρας έκανε λόγο για «καθαρό φάουλ» του κ. Σούνακ, προσθέτοντας ότι το πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη ήταν γνωστό, και είχε ανακοινωθεί από την Πέμπτη.

«Ο κ. Μητσοτάκης είχε πει ότι θα θέσει το ζήτημα, όπως συνέβη και στην συνάντηση με τον ηγέτη των Εργατικών άλλα και στην προηγούμενη συνάντηση με τον Μπόρις Τζόνσον, δεν σημαίνει ότι επέστρεψαν τα Γλυπτά» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιόδρας.

Πρόσθεσε ότι το ζήτημα των Γλυπτών είναι μία πάγια θέση την οποία ο πρωθυπουργός έχει εκφράσει δημοσίως σε κάθε ευκαιρία, και δεν υπήρχε περίπτωση να μην το θίξει όταν ρωτήθηκε σχετικά από το BBC.



«Η Ελλάδα είναι περήφανη χώρα» ξεκαθάρισε ο κ. Τσιόδρας σχολιάζοντας τη στάση της κυβέρνησης Σούνακ. Διευκρίνισε πάντως ότι μια λάθος κίνηση από πλευράς Λονδίνου δεν θα πρέπει να θέσει σε δοκιμασία τις σχέσεις των δυο χωρών ούτε το ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών. «Έχουμε σχέσεις σε πάρα πολλά επίπεδα και ιστορικούς δεσμούς» σημείωσε.



Πηγή: skai.gr

