Στη μεταρρύθμιση των μη κρατικών πανεπιστημίων αναφέρθηκε εκτενώς ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος στην παρέμβασή του στο 15ο Συνέδριο της ΝΔ, αναφέροντας χαρακτηριστικά, "αργήσαμε αλλά τα καταφέραμε".

Αναφέρθηκε στην πολυσυλλεκτικότητα της ΝΔ που οδηγεί στην πολιτική ανθεκτικότητα και αντοχή μέσα στο χρόνο και είπε ότι πολλοί πήραν την απόφαση να ενταχθούν στη ΝΔ εξαιτίας της "εμβληματικής μεταρρύθμισης των μη κρατικών πανεπιστημίων" για την οποία δήλωσε "πραγματικά περήφανος".

Ο κ. Σκέρτσος ανέφερε επίσης τα 6 στοιχεία, που συγκροτούν τη ραχοκοκαλιά της Νέας Δημοκρατίας και την κάνουν ανθεκτική στο χρόνο τα οποία όπως είπε είναι: Ο κοινοβουλευτισμός, ο φιλελευθερισμός, ο ευρωπαϊσμός, ο ρεαλισμός, η μετριοπάθεια και η πολυσυλλεκτικότητα, "που συμβάλλουν σε μια πιο υγιή δημοκρατια που ενώνει αντί να διχάζει, που μας πάει μπροστά όλους μαζί αντί να μας καθηλώνει και να μας πηγαίνει πίσω" και προσέθεσε: "Αυτές οι 6 αρχές και αξίες είναι οι άγκυρές μας που κρατούν σταθερό το σκάφος και το τιμόνι της πατρίδας. Όποιος κι αν είναι ο καπετάνιος. Σε κάθε φουρτούνα".

Έκανε μια αναδρομή και είπε ότι "το 2006 και το 2007 ως νέος συνεργάτης τότε του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, που ήταν τομεάρχης παιδείας του ΠΑΣΟΚ, να δίνουμε τη μάχη για την αλλαγή του άρθρου 16, στηρίζοντας την πρόταση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το κάναμε διότι ήταν το εθνικά σωστό και αναγκαίο. Και διότι σε τέτοιες στρατηγικού χαρακτήρα επιλογές οι πολιτικές συναινέσεις μεταξύ των κομμάτων είναι αναγκαίες. Το ΠΑΣΟΚ προς απογοήτευσή μου δυστυχώς τότε φοβήθηκε και έκανε πίσω. Δεν στήριξε αυτή την ιστορική αλλαγή".

Όπως είπε, η πατρίδα μας έχασε μια μεγάλη ευκαιρία εκείνη την περίοδο να συγκλίνει εκπαιδευτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη αλλά κυρίως έχασε την δυνατότητα να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες στη νεα γενιά να σπουδάζει και να προκόβει στη χώρα μας αντί να γίνεται η γενιά του brain drain.

"Από τον περασμένο μήνα τα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι νόμος του κράτους. Χάρη στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στον Κυριάκο Πιερρακάκη και σε όλους εσάς και εμάς που στηρίξαμε αυτή την αυτονόητη πολιτική αλλαγή. Το μάθημα που πήρα εκείνη την περίοδο ήταν διπλό: άλλο να είσαι μεταρρυθμιστής στα λόγια και άλλο στην πράξη. Δεν αρκεί μόνο να λες με αυταρέσκεια ότι έχεις τις κατάλληλες ιδέες για να πηγαίνει η χώρα μας μπροστά. Πρέπει να το αποδεικνύεις καθημερινά και έμπρακτα ακόμη και με κόστος" είπε ο κ. Σκέρτσος.

Επισήμανε ότι η πολιτική συμπόρευση που ακολούθησε στα δύσκολα χρόνια της κρίσης χρέους υπό την συγκυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά και του Βαγγέλη Βενιζέλου έκαναν ακόμη πιο σαφές στο μυαλό του ότι η ΝΔ ίναι η μεγάλη παράταξη της ευθύνης και της συνέπειας μπροστά στα δύσκολα.

Ο κ. Σκέρτσος αναφέρθηκε στους λόγους που καθιστούν ανθεκτική στο χρόνο τη ΝΔ και είπε τα εξής:

"Πώς γίνεται να αποτελεί -σε αντίθεση με όλα τα άλλα κόμματα- τη μόνη παράταξη της μεταπολίτευσης που όχι μόνο άντεξε στις μεγάλες κρίσεις και δεν κατέρρευσε αλλά πέτυχε ταυτόχρονα και την ανανέωσή της;

Είναι 6 πολύ διακριτά στοιχεία που συγκροτούν το DNA αυτής της παράταξης από τη σύσταση της και την καθιστούν διαχρονικά ανθεκτική και πολιτικά χρήσιμη για τον τοπο. Ποια είναι αυτά; Ο κοινοβουλευτισμός, η πίστη δηλαδή στη δημοκρατία και τους θεσμούς της. Διότι τη δημοκρατία τη χτίζεις μέσα στη Βουλή όχι απέξω από τις πλατείες της οργής πετροβολώντας την. Ο φιλελευθερισμός, η ελευθερία ως ύψιστη αξία αυτοπραγμάτωσης, ατομικής και συλλογικής προόδου. Ο αδιαπραγμάτευτος ευρωπαϊσμός, η βαθιά πεποίθηση ότι η Ελλάδα ανήκει στη Δύση και τους ευρωπαϊκούς και δυτικούς θεσμούς μαζί με τον πολιτικό ρεαλισμό, τον πολιτικό πολιτισμό, δηλαδή τη μετριοπάθεια και το σεβασμό του αντιπάλου και την πολυσυλλεκτικότητα, πολύ απλά διότι στα σύνθετα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου δεν υπάρχουν μονοσήμαντες απαντήσεις".

Ξέρουμε ότι υπάρχει η αγωνία, η προσδοκία, η απαίτηση να λυθούν εκκρεμότητες δεκαετιών μέσα σε λίγα χρόνια. Και αυτό κάνουμε

Ο κ. Σκέρτσος αναφέρθηκε στο κυβερνητικό έργο συνοπτικά κάνοντας αναφορές "στο gov.gr, στο νέο ΕΦΚΑ που δίνει συντάξεις σε 60 μέρες, τις νέες δομές που προστατεύουν τα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα από τα παράνομα δίκτυα των λαθροδιακινητών, στη νέα πολιτική προστασία, τη νέα δημόσια υπηρεσία απασχόλησης, το νέο υπουργείο για την οικογένεια και το δημογραφικό ζήτημα".

Όπως είπε "έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε όμως ακόμη στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στην ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης, μια αποτελεσματική και σύγχρονη αστυνομία, στη δημόσια υγεία, στη δημόσια εκπαίδευση. Κάποιες φορές σκοντάφτουμε και καθυστερούμε. Αλλά πιστέψτε με δεν ξεχνάμε ποτέ ποιος είναι ο προορισμός μας.

Και δίνουμε έναν πολυμέτωπο αγώνα για μόνιμες θετικές αλλαγές που έχουν ένα και μόνο στόχο: τα παιδιά μας, οι νεότεροι άνθρωποι να ζήσουν καλύτερα από τους γονείς τους και τους παππούδες τους".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

