Ομιλία του Νίκου Δένδια στο 15ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας

Αναλυτικά στην ομιλία του στο 15ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας, ανέφερε:

«Κυρία πρόεδρε της Κυπριακής Βουλής καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι, Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες, ΟΝΝΕΔίτισσες και ΟΝΝΕΔίτες.

Είναι πολύ συνηθισμένο για μας τους πολιτικούς να εκφράζουμε χαρά και συγκίνηση σε παρόμοιες εκδηλώσεις και μερικές φορές το αισθανόμαστε πραγματικά.

Και πρέπει να σας πω ότι σήμερα εγώ το αισθάνομαι βαθιά εδώ στο 15ο Συνέδριο, που συμπίπτει με τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας.

Και αισθάνομαι ευλογημένος που έχω τη δυνατότητα να σας απευθύνω το λόγο σε αυτόν τον ιστορικό χώρο, που συνδέεται με μια μεγάλη στιγμή για τη σύγχρονη Ελλάδα.

Δεν είναι αυτονόητο ότι θα είχα αυτή την ευκαιρία, πόσο μάλλον σαν Βουλευτής και σαν υπουργός της κυβέρνησης της πατρίδας μας.

Ξεκίνησα από την Κέρκυρα, ήρθα στην Αθήνα σαν υπότροφος μαθητής, δούλεψα σαν φοιτητής, το ξέρετε τίποτα δεν ήρθε εύκολα στη ζωή μου. Πάλεψα για να πετύχω επαγγελματικά.

Η συμμετοχή μου στη Νέα Δημοκρατία από τα νεανικά μου χρόνια ήταν εκπλήρωση προσωπικής αλλά και εθνικής υποχρέωσης. Πίστευα, το πιστεύω πάντα, ότι πρέπει να μετέχω στην προσπάθεια για να γίνει η πατρίδα μας καλύτερη. Για να έχουν όλοι οι Έλληνες ίσες ευκαιρίες, ίσες μεταξύ τους, ίσες με τους νέους των προοδευμένων χωρών.

Για να μπει η πατρίδα μου σε έναν δημοκρατικό προοδευτικό δρόμο. Για αυτό από παιδί εντάχθηκα στην παράταξή μας, τη Νέα Δημοκρατία.

Η Νέα Δημοκρατία είναι το σπίτι μου, είναι τα σκαλιά της ζωής μου. ΜΑΚίτης, ΟΝΝΕΔίτης, ΔΑΠίτης, Νεοδημοκράτης, Βουλευτής, Υπουργός, πάντα στρατιώτης, πάντα υπηρέτης, πάντα στην πρώτη γραμμή, πάντα περήφανος που ανήκω στη Νέα Δημοκρατία.

Φίλες και φίλοι, είμαστε η παράταξη που την δικαίωσαν οι ιστορικές της επιλογές. Η παράταξη που στάθηκε στη πλευρά της ελευθερίας, στην πλευρά της δημοκρατίας, στην πλευρά της διεθνούς νομιμότητας.

Η παράταξη που με συνέπεια υπηρετεί ένα σκοπό, μια φιλελεύθερη, δημοκρατική, ευρωπαϊκή Ελλάδα. Μια Ελλάδα που δεν διχάζει, μια Ελλάδα που ενώνει τους Έλληνες.

Και δόξα τω Θεώ, μια Ελλάδα λουσμένη μετά τις εκλογές του 2023 στο μπλε της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μπλε η Αχαΐα, μπλε η Κέρκυρα, μπλε η Δωδεκάνησος, μπλε η Μυτιλήνη, μπλε όλα τα κάστρα της κεντροαριστεράς, μπλε όλη η Ελλάδα. Όλα μπλε.

Φίλες και φίλοι, εμείς η Νέα Δημοκρατία δεν είμαστε μηχανισμός νομής εξουσίας. Ασκούμε εξουσία κατ΄ εντολήν του ελληνικού λαού στο όνομα αρχών και αξιών.

Αυτή είναι η ισχυρή μας νομιμοποίηση και αυτός είναι ο λόγος ύπαρξής μας. Όχι η νομή της εξουσίας, όχι το κράτος λάφυρο. Και είμαστε περήφανοι που μετά από 50 χρόνια οι αρχές μας είναι πιο επίκαιρες, πιο δικαιωμένες από ποτέ.

Εμείς πιστεύουμε στο σύγχρονο φιλελεύθερο κοινωνικό κράτος, αυτό είναι ο εγγυητής της κοινωνικής συνοχής. Είμαστε το κόμμα των ανθρώπων που εργάζονται, είμαστε το κόμμα για τους ανθρώπους που εργάζονται.

Είμαστε ένα κόμμα με στενή σχέση με την κοινωνία, με όλες τις κοινωνικές ομάδες, με όλες τις επαγγελματικές τάξεις, αλλά ιδίως με τους ανθρώπους του μόχθου, τους αγρότες, τους μικρομεσαίους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτούς που στη ζωή δεν τους χαρίστηκε κάτι, αυτούς που παλεύουν κάθε μέρα.

Είμαστε το κόμμα των ίσων ευκαιριών, όπως λέει ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στην ιδρυτική μας διακήρυξη «όχι μόνο ίσοι απέναντι των νόμων, αλλά με ίσα δικαιώματα απέναντι των βιοτικών ευκαιριών και δυνατοτήτων».

Είμαστε λοιπόν το κόμμα που στέκεται πάντα δίπλα στους αδύναμους, τους ευάλωτους, τους χαμηλόμισθους, τους χαμηλοσυνταξιούχους, τους άνεργους. Αυτούς ακριβώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη ενίσχυσε και ενισχύει, αυξάνοντας τον κατώτατο μισθό δύο φορές, αυξάνοντας μετά από πολλά χρόνια τους μισθούς και τις συντάξεις.

Στηρίζοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην πανδημία, μειώνοντας φόρους, μειώνοντας εισφορές, φέρνοντας επενδύσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας, εξασφαλίζοντας δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους. Έχουμε λοιπόν ήσυχη τη συνείδηση εμείς, το πραγματικό λαϊκό κόμμα, το αληθινά λαϊκό κόμμα.

Φίλες και φίλοι αυτή είναι η ιδεολογική ταυτότητα της παράταξης, όσο κι αν προσπαθούν χρόνια τώρα να μας ετεροπροσδιορίσουν, να μας συνδέσουν με τους λίγους, με το κεφάλαιο, με νεοφιλελεύθερες πολιτικές.

Εμείς είμαστε το κόμμα των μεγάλων κοινωνικών πλειοψηφιών, το κόμμα των πολλών. Διαφυλάττουμε τον φιλολαϊκό μας χαρακτήρα ως κόρη οφθαλμού. Είναι αυτό το κυρίαρχο γενετικό μας χαρακτηριστικό.

Οι εκλογικές νίκες του μέλλοντος θα επιτευχθούν εν ονόματι των αρχών και των αξιών μας, όπως μέχρι σήμερα, γιατί διευρυνόμαστε, δεν μεταλλασσόμαστε, το μπλε μένει μπλε. Πάντα μπλε, δεν ξεθωριάζει και δεν αλλάζει. Το μπλε μένει μπλε.

Είμαστε το κόμμα που επαγγέλλεται μια φιλελεύθερη κοινωνία και που προτάσσει πάνω από όλα την εθνική ενότητα. Πάνω από όλα την εθνική ομοψυχία.

Απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες χωρίς κομματικές ταμπέλες, χωρίς ιδεολογικές περιχαρακώσεις. Εμείς στη Νέα Δημοκρατία δεν διεκδικούμε το αλάθητο, κάνουμε αυτοκριτική.

Είμαστε το κόμμα της μετριοπάθειας, είμαστε το κόμμα της ευπρέπειας, το κόμμα της αλήθειας, των επιχειρημάτων. Το κόμμα που στέκεται κάθετα απέναντι στον λαϊκισμό. Και απέναντι σε κάθε μορφής φανατισμό.

Στεκόμαστε απέναντι στον εκχυδαϊσμό της πολιτικής. Είμαστε το κόμμα της κοινωνικής ευθύνης και της κοινωνικής προόδου, είμαστε το κόμμα των μεταρρυθμίσεων, είμαστε το κόμμα που πιστεύει στη δικαιοσύνη ως εγγυητή της δημοκρατίας.

Είμαστε το κόμμα που πιστεύει σε ένα κράτος φιλικό στο πολίτη, υπηρέτη του πολίτη. Ένα κόμμα που πιστεύει σε μια ανταγωνιστική οικονομία που σέβεται όμως το μόχθο όλων των πολιτών.

Είμαστε ένα κόμμα που πιστεύει στους νέους ανθρώπους άρα στις νέες τεχνολογίες. Στην καινοτομία, στις νεοφυείς επιχειρήσεις. Μακριά από εμάς ο μεταπρατικός προστατευτισμός. Όχι στην οικονομία των κρατικοδίαιτων και όχι στο κράτος δυνάστη.

Φίλες και φίλοι, είμαστε κρίκος μιας 50χρονης αλυσίδας που πορεύεται προς το μέλλον. Είμαστε συνεχιστές της πολιτικής παρακαταθήκης του ιδρυτή μας του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Είμαστε διάδοχοι της πολιτικής του μέτρου του Γεωργίου Ράλλη. Είμαστε διάδοχοι του πολιτικού πατριωτισμού του Ευάγγελου Αβέρωφ. Είμαστε διάδοχοι της πολιτικής της υπευθυνότητας του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Είμαστε διάδοχοι του πολιτικού δυναμισμού του Μιλτιάδη Έβερτ. Συνεχιστές της πολιτικής του μεσαίου χώρου, της εθνικής υπερηφάνειας του Κώστα Καραμανλή. Της πολιτικής ενάντια στο λαϊκισμό και ενάντια στα άκρα του Αντώνη Σαμαρά.

Οι αρχηγοί μας, όλοι οι αρχηγοί μας ήταν ηγέτες της μεταρρύθμισης, της προόδου, της αλλαγής της πατρίδας μας. Και αξίζει μια ειδική μνεία στον Βαγγέλη Μεϊμαράκη και στον Γιάννη Πλακιωτάκη. Χειρίστηκαν την ηγεσία σε δύσκολες μεταβατικές περιόδους.

Φίλες και φίλοι, είχα την τεράστια τιμή να διατελέσω Υπουργός τριών πρωθυπουργών της παράταξής μας. Ως Υπουργός Δικαιοσύνης του Κώστα Καραμανλή συντάξαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τις διαδικασίες απονομής της δικαιοσύνης για τον εξανθρωπισμό του σωφρονιστικού μας συστήματος.

Ως υπουργός Δημόσιας Τάξης του Αντώνη Σαμαρά διαχειριστήκαμε για πρώτη φορά αποτελεσματικά το μεταναστευτικό, δημιουργήσαμε την υπηρεσία ασύλου, την υπηρεσία πρώτης υποδοχής, αντιμετωπίσαμε την ανομία στα μεγάλα αστικά κέντρα, αποκαταστήσαμε τη δημόσια τάξη, καθαρίσαμε καταλήψεις, σαν την εμβληματική βίλα Αμαλία που την αποδώσαμε στην κοινωνία και σήμερα είναι σχολείο.

Πέρα από όλα αυτά, το θυμάστε. Συγκρουστήκαμε και νικήσαμε το νεοναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής, το εξοβελίσαμε από το ελληνικό κοινοβούλιο, το εξοβελίσαμε από την πολιτική ζωή του τόπου.

Με το νόμο για τα κόκκινα δάνεια στο υπουργείο Ανάπτυξης δώσαμε ανάσα σε χιλιάδες επιχειρήσεις, σε χιλιάδες ανθρώπους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μου έκανε δύο φορές την τιμή να είμαι υπουργός. Ως υπουργός Εξωτερικών στην πρώτη θητεία, και ως Υπουργός Εθνικής 'Αμυνας στη δεύτερη θητεία.

Φίλες και φίλοι, είμαι πολύ περήφανος, για πρώτη φορά μετά το 1947 η Ελλάδα μεγάλωσε. Η επικράτεια της πατρίδας μας μεγάλωσε. Με τις ιστορικές μας συμφωνίες με την Ιταλία, με την Αίγυπτο, η πατρίδα μας έγινε πιο ασφαλής, με τις συμφωνίες για στρατηγική και αμυντική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Γαλλία, με Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Καταστήσαμε σαφέστατες τις κόκκινες γραμμές μας απέναντι στις προκλήσεις και υπερασπίσαμε με επιτυχία τα εθνικά συμφέροντα απέναντι σε απειλές συμβατικές και υβριδικές και είπαμε πάντα τα πράγματα με το όνομά τους, μέσα στη χώρα, αλλά θυμάστε και έξω από τη χώρα.

Γιατί εμείς έχουμε τον πατριωτισμό της ευθύνης και η πατρίδα μας απέκτησε ένα νέο γεωπολιτικό αποτύπωμα. Είμαστε πρωτοπόροι στην προσπάθεια δημιουργίας αμυντικού βραχίονα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απόδειξη η διοίκηση της επιχείρησης ΑΣΠΙΔΕΣ, στην Ερυθρά Θάλασσα από το στρατηγείο της Λάρισας. Οι ΑΣΠΙΔΕΣ με το ελληνικό όνομα είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φίλες και φίλοι ο κόσμος αλλάζει και οι πολιτικές πρέπει να προσαρμόζονται. Αν θέλουμε κι εμείς στη Νέα Δημοκρατία το θέλουμε η χώρα μας να είναι ασφαλής και να ευημερεί, είμαστε υποχρεωμένοι να ασκήσουμε μια ενεργητική εξωτερική πολιτική και να διαμορφώσουμε μια νέα στρατηγική για την εθνική άμυνα, την εθνική στρατηγική για τις ένοπλες δυνάμεις του 2030, τις ένοπλες δυνάμεις του μέλλοντος της πατρίδας μας.

Μια μεταρρύθμιση βαθιά, την πιο μεγάλη μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων στη νεοελληνική ιστορία, όπως είπε ο πρωθυπουργός στο υπουργικό υυμβούλιο. Ένα σύγχρονο και ικανό αμυντικό δόγμα, με τρεις βασικούς άξονες.

'Αξονας πρώτος η αναδιοργάνωση της δομής και της λειτουργίας και η επικαιροποίηση του εξοπλιστικού προγράμματος.

'Αξονας δεύτερος η αναβάθμιση του ρόλου και της αξίας της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και η προώθηση της καινοτομίας, για να μην ψωνίζουμε όλα τα όπλα μας από τα ξένα ράφια και να μην πηγαίνει το υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου μόνο σε ξένες τσέπες.

Για να αξιοποιήσουμε επιτέλους τα καλύτερα ελληνικά μυαλά να επιστρέψουν οι ικανοί επιστήμονες στην πατρίδα μας, το brain drain να γίνει brain gain.

Και τρίτος άξονας η σωστή διαχείριση του λαμπρού στελεχιακού μας δυναμικού των στρατεύσιμων και των εφέδρων μας. Αναβαθμίζουμε την εκπαίδευση, βελτιώνουμε τις συνθήκες διαβίωσης, προχωράμε στη ριζική αλλαγή της θητείας.

Οι ένοπλες δυνάμεις φίλες και φίλοι νεοδημοκράτες ήταν πάντα η προτεραιότητα της παράταξής μας, όπως αυτό εκφράστηκε στην ιδρυτική μας διακήρυξη, με εκσυγχρονισμένες τις ένοπλες δυνάμεις.

Η ανεξαρτησία της Ελλάδος θα κατοχυρωθεί, σύμφωνα με τα πάγια συμφέροντα του ελληνισμού, στα οποία κα Πρόεδρε συμπεριλαμβάνεται και η μοίρα της Κύπρου. Αυτά έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής το 1974.

Φίλες και φίλοι, είμαστε στην τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Για μας τους νεοδημοκράτες, τις νεοδημοκράτισσες, η Ευρώπη είναι το σπίτι μας, το μεγάλο σπίτι μας.

Ένας μοναδικός στην ιστορία του ανθρώπου χώρος δημοκρατίας, ελευθερίας, ευημερίας, ασφάλειας, δικαιοσύνης, προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ταυτισμένος απόλυτα με τις αρχές και τις αξίες της παράταξής μας.

Η Ελλάδα φίλες και φίλοι δεν είναι εισπρακτική εταιρεία ευρωπαϊκών κονδυλίων. Χάρη στον Κωνσταντίνο Καραμανλή και τη Νέα Δημοκρατία είμαστε συνοδοιπόροι, είμαστε συμμέτοχοι, είμαστε συνδημιουργοί στο πιο περήφανο εγχείρημα στην ιστορία αυτού του πλανήτη.

Και πριν από 50 ακριβώς χρόνια διέβλεψε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στην ιδρυτική διακήρυξη της παράταξής μας ότι η Ελλάς μπορεί να συμβάλει πολιτικά, ηθικά και πολιτιστικά στην πραγματοποίηση της ιδέας της ενωμένης Ευρώπης.

Έχουμε, λοιπόν, υποχρέωση. Έχουμε υποχρέωση να διαφυλάξουμε το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Να το προφυλάξουμε από τις επελαύνουσες δυνάμεις του λαϊκισμού, από τις δυνάμεις της ανευθυνότητας με επικεφαλής τον Πρόεδρό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό του καθαρού ευρωπαϊκού λόγου.

Φίλες και φίλοι, σήμερα στα γενέθλια των 50 χρόνων μας είμαι αισιόδοξος για το μέλλον της παράταξης. Αισθάνομαι όμως και μια τεράστια ευθύνη, ένα χρέος αν θέλετε ιερό ως πολιτικό στέλεχος, ως ένας από εσάς, να συμβάλω να συνεχίσουμε να συνδιαμορφώνουμε το νέο εθνικό σχέδιο που θα οδηγήσει την πατρίδα μας ακόμα πιο ψηλά. Που θα μας οδηγήσει στα επόμενα 50 χρόνια.

Ένα σχέδιο που θα αντανακλά το αξιακό μας πλαίσιο, που θα αντανακλά την ψυχή της παράταξής μας. Ένα σχέδιο με ευρύτητα, με ανοιχτούς ορίζοντες, με κοσμοπολιτισμό, με αυτοπεποίθηση, με την συνεργασία τη βοήθεια της εξαιρετικής μας κοινοβουλευτικής ομάδας που βάζει πλάτη στα δύσκολα.

Μια από τις καλύτερες κοινοβουλευτικές ομάδες που είχαμε ποτέ, φίλες και φίλοι.

Το σχέδιο μας πρέπει να έχει ορίζοντα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό άμεσα και ουσιαστικά. Να ανατρέψουμε την διαφαινόμενη συρρίκνωση του εθνικού πληθυσμού. Να συνεχίσουμε να στηρίζουμε το θεσμό της ελληνική οικογένειας που αποτελεί το βασικό πυρήνα σε όλη την ιστορική διαδρομή του ελληνισμού.

Μην κοροϊδευόμαστε, δεν θα είχε επιβιώσει η Ελλάδα στην κρίση εάν δεν υπήρχε η αλληλοστήριξη της ελληνικής οικογένειας.

Πρέπει να προστατεύσουμε επίσης το μοναδικό περιβάλλον της Ελλάδας, από την κλιματική αλλαγή. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ήταν και πάλι προφήτης, ήταν αυτός που ενέταξε για πρώτη φορά στο Ελληνικό Σύνταγμα άρθρο για την προστασία του περιβάλλοντος, το άρθρο 24 του Συντάγματος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τους δημοκρατικούς μας θεσμούς, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, κυρίαρχα τη δικαιοσύνη. Να εξαλείψουμε τη διαφθορά, το σαράκι του κοινωνικού μας ιστού. Να κάνουμε την παιδεία και την υγεία μας καλύτερες.

Να προωθήσουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο στην οικονομία, που θα επιβραβεύει αυτούς που εργάζονται, αυτούς που επενδύουν, αυτούς που παράγουν, αυτούς που εξάγουν.

Να καταπολεμήσουμε σκληρά την ανήθικη κερδοσκοπία που επιτείνει την ακρίβεια, που βλάπτει κυρίως τους αδύναμους και που διευρύνει την ανισότητα. Να παραμερίσουμε αποφασιστικά όσους επαγγέλλονται τον κρατικοδίαιτο παρασιτισμό.

Να μη φοβηθούμε να επαναδιατυπώσουμε το μέγα πρόταγμα του Κώστα Καραμανλή, το πρόταγμα της επανίδρυσης του κράτους. Η επανίδρυση του κράτους είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Το κράτος πρέπει να αποκεντρωθεί, να γίνει πιο ψηφιακό, πιο σύγχρονο, πιο ευέλικτο.

Και ο δημόσιος τομέας πρέπει να μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη της οικονομίας, ώστε να εξασφαλίσουμε ένα μέλλον που όλοι οι Έλληνες θα μπορούν να ονειρεύονται και να αισθάνονται ασφαλείς απέναντι σε κάθε απειλή.

Να έχουν επίσης την πεποίθηση δίκαιης διανομής του κοινωνικού μερίσματος, από την παραγωγή πραγματικού οικονομικού πλεονάσματος και η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη παράταξη που μπορεί να αναλάβει αυτή την μεγάλη, την κολοσσιαία ευθύνη.

Αυτό είναι το καθήκον όλων μας, του καθενός και της καθεμιάς από μας. Στις νέες και στους νέους της πατρίδας μας σαν κρίκους μακράς αλυσίδας προς το φως, όπως λέει ο Σαββόπουλος στον μικρό μονομάχο, πρέπει να περάσει ο πυρσός μας, με ότι αυτός συμβολίζει.

Όπως έκλεινε την ιδρυτική μας διακήρυξη 50 χρόνια πριν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, λέει «απευθυνόμαστε ιδιαίτερα προς τους νέους, τους καλώ να αποτελέσουν την πρωτοπορία σε αυτή την εξόρμηση της εθνικής δημιουργίας, για μια υπερήφανη και ευτυχισμένη Ελλάδα». Ή όπως έγραφε ο Σεφέρης «λίγο ακόμα να σηκωθούμε, λίγο ψηλότερα».

Ζήτω η Νέα Δημοκρατία και πάνω απ΄ όλα ζήτω η πατρίδα μας, ζήτω η Ελλάδα, να είστε πάντα καλά».

