«Αγαπητοί φίλοι, σήμερα εορτάζετε τα 50 χρόνια σας. Το 1974 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής επέστρεψε στην Ελλάδα για να αποκαταστήσει τη δημοκρατία. Ήξερε ότι η Ευρώπη δεν ήταν απλώς ένας αρχαίος ελληνικός μύθος. Ήταν το μέλλον μιας δημοκρατικής και ευημερούσας Ελλάδας. Ενώ οι Έλληνες Σοσιαλιστές έκαναν εκστρατείες κατά της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ, ο Καραμανλής ίδρυσε ένα νέο πολιτικό κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία, για να πολεμήσει για την Ευρώπη.

Στη Βουλή είπε, «η Ελλάς, πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά, ανήκει εις την Δύσιν»» ανέφερε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το ισχυρότερο κόμμα στην Ελλάδα και το ΕΛΚ είναι το ισχυρότερο κόμμα στην Ευρώπη!

Αναφερόμενος στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σημείωσε: «Πάντα στεκόσουν απέναντι στον Ερντογάν για να προστατεύσεις τα σύνορα της Ευρώπης. Και στην Αίγυπτο, πριν από μερικές εβδομάδες, με τη φίλη μας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την Πρόεδρο της Επιτροπής, δείξατε ότι η Ευρώπη μπορεί να έχει ασφαλή σύνορα και να διαχειριστεί τη μετανάστευση. Οι κρατικές αρχές είναι εκείνες που αποφασίζουν ποιοι μπαίνουν στην Ευρώπη, όχι οι λαθρέμποροι! Κανείς δεν μπορεί να εκβιάσει την ΕΕ, χάρη στην ισχυρή ελληνική κυβέρνηση.

Ηγείσαι της ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ουκρανία. Απάντησες στον βομβαρδισμό του Πούτιν 200 μέτρα από το σημείο που συναντιόσασταν με τον Πρόεδρο Ζελένσκι, στέλνοντας περισσότερο αμυντικό υλικό στην Ουκρανία».

«Αγαπητέ Κυριάκο, είσαι μια από τις πιο δυνατές φωνές στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Χαίρεις σεβασμού από τη διεθνή κοινότητα. Αποκατέστησες την εμπιστοσύνη σε μια ισχυρή Ελλάδα, τόσο στην Ευρώπη και, κυρίως, στους Έλληνες πολίτες! Αυτή είναι η ηγεσία του ΕΛΚ στα καλύτερά της!» υπογράμμισε.

Μιλώντας για τα κόμματα στην Ευρώπη είπε: «Η Αριστερά κάνει κήρυγμα. Η ακροδεξιά σκορπά φόβο. Το ΕΛΚ λύνει προβλήματα. Έτσι το ΕΛΚ έχτισε την Ευρώπη από τον Ντε Γκάσπερι, τον Αντενάουερ και τον Σουμάν. Και έτσι το ΕΛΚ θα συνεχίσει να οικοδομεί την κοινή μας ασφάλεια και οικονομική ευημερία».

Κλείνοντας ο κ. Βέμπερ ανέφερε «Αγαπητέ Κυριάκο, σε ευχαριστώ για την ηγεσία σου για την Ευρώπη και την Ελλάδα! Αγαπητοί φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, μας περιμένουν μερικοί προεκλογικοί μήνες γεμάτοι δουλειά. Ας μην είμαστε συνεσταλμένοι. Ας μιλήσουμε με αισιοδοξία, ας σηκωθούμε να παλέψουμε. Είμαστε η κινητήρια δύναμη της Ευρώπης, είμαστε το αληθινό Λαϊκό Κόμμα της Ευρώπης!»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

