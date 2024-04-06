Κασσελάκης από Ηράκλειο: Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω - Έχουμε μήνυμα, έχουμε κίνημα

Με πολίτες στο κέντρο του Ηρακλείου είχε την ευκαιρία να μιλήσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης, που συνεχίζει την τετραήμερη επίσκεψή του στην Κρήτη.

Μετά τη συνάντηση που είχε στο Επιμελητήριο Ηρακλείου με φορείς, ο κ. Κασσελάκης έκανε βόλτα στους κεντρικούς δρόμους της πόλης και συνομίλησε με πολίτες.

Απευθυνόμενος σε συγκεντρωμένους στην Πλατεία του Αγίου Τίτου στο κέντρο της πόλης, ο Στέφανος Κασσελάκης ευχαρίστησε για τη θερμή όπως είπε υποδοχή, λέγοντας ότι αυτό είναι που του δίνει δύναμη να συνεχίζει.

"Σας ευχαριστώ για την υποδοχή. Όπως σας έχω πει πολλές φορές, αυτό είναι το μόνο το οποίο με εμπνέει και μου δίνει τη δύναμη για να συνεχίσουμε. Γι' αυτό δεν θα σας προδώσω ποτέ. Δεν θα σας προδώσω σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι θα συνεχίσω να ακούω τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, τη βάση δηλαδή του κόμματος" είπε ο Στέφανος Κασσελάκης, κάνοντας λόγο για " λάσπη προπαγάνδας της Ν.Δ" και προσπάθεια "δολοφονίας χαρακτήρα" του ίδιου "όπως είχαν προσπαθήσει να κάνουν και με τον Αλέξη Τσίπρα".

Από το νοτιότερο άκρο της Ελλάδας, από τη Γαύδο, στέλνω τους χαιρετισμούς των ακριτών μας που φυλάττουν Θερμοπύλες.



Χθες ο Πρωθυπουργός με αποκάλεσε «εισαγόμενο».

Δε βλέπω τον χαρακτηρισμό ως προσωπική μομφή, αλλά ως μομφή απέναντι σε όλους τους ομογενείς που θέλουν να… pic.twitter.com/IJFDQ3H3nr — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) April 6, 2024

"Ο λαός δεν είναι πρόβατα στο μαντρί, σαν τους 157 βουλευτές της Ν.Δ που χειροκροτούσαν ξεδιάντροπα τον Κώστα Καραμανλή όταν εκείνος παρίστανε και έλεγε ψέματα στον ελληνικό λαό, ότι δεν υπήρχαν προειδοποιήσεις για το έγκλημα των Τεμπών" είπε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Σε άλλο σημείο του χαιρετισμού του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ανέφερε ότι "η χώρα μας καταδικάστηκε από την Ευρώπη για το κράτος δικαίου, όχι επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ μπόρεσε να πείσει και να κινητοποιήσει 330 ευρωβουλευτές , αλλά επειδή η υπόλοιπη Ευρώπη, βλέπει αυτό το οποίο βιώνει ο έλληνας πολίτης κάθε μέρα".

Ο κ. Κασσελάκης από την πλατεία του Αγίου Τίτου επισήμανε ότι "θέλουμε ένα κράτος, μία κοινωνία με ανθρώπινα δικαιώματα χωρίς αστερίσκους" ενώ τόνισε ότι ζητούμενο είναι και η ισότητα στην ευκαιρία "να μπορεί δηλαδή ένα παιδί το οποίο γεννιέται εδώ στην Κρήτη, να έχει παρόμοιες ευκαιρίες με όποιον και όποιαν γεννιέται στην Αθήνα".



Σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική είπε ότι "θέλουμε μία χώρα με εγκρατή εξωτερική πολιτική, η οποία ναι μεν θα ανήκει στη δύση, αλλά δεν μπλέκει σε περιπέτειες της Αμερικής χωρίς έλεγχο και χωρίς λογοδοσία στον Έλληνα πολίτη" και επιπλέον μία χώρα με ασφάλεια.

"Η εγκληματικότητα στη χώρα μας έχει ξεφύγει" είπε ο Στέφανος Κασσελάκης, συμπληρώνοντας ότι "η ελληνική αστυνομία δομικά χρειάζεται ανασυγκρότηση" ενώ επανέλαβε την πρόταση η ηγεσία της Αστυνομίας να αποφασίζεται από την Βουλή των Ελλήνων "για να μπορεί να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ πολίτη και Αστυνομίας".

Όσον αφορά την αμυντική ασφάλεια είπε ότι με το ΣΥΡΙΖΑ "δεν θα υπάρχει σπατάλη στις αμυντικές δαπάνες όπως με την Ν.Δ" επισημαίνοντας ωστόσο ότι "η ασφάλεια του Έλληνα πολίτη είναι αδιαπραγμάτευτη" και συμπλήρωσε ότι "όποιος αμφιβάλει για αυτό, ας δει τη θητεία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με υπουργό 'Αμυνας τον Ευάγγελο Αποστολάκη, που με τιμάει με την παρουσία του εδώ".



Ως προς τις Ευρωεκλογές, τις χαρακτήρισε σημαντικές, αφού η Ευρώπη όπως τόνισε επηρεάζει άμεσα τις ζωές και των Ελλήνων, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι "χρειάζεται να έχουμε μία Ευρώπη που θα είναι κοινωνική, όσον αφορά τη δημοσιονομική της πολιτική" όπως επίσης ότι αυτές οι εκλογές είναι σημαντικές "καθώς θα καθορίσουν την προοπτική για μία μεγάλη δημοκρατική παράταξη".

Ο Στέφανος Κασσελάκης κατά τον χαιρετισμό του έκανε επίθεση στη Ν.Δ και το ΠΑΣΟΚ.

"Πέντε χρόνια μνημονίων ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ, πριν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, άφησαν μηδέν ευρώ στα ταμεία της χώρας. Πέντε χρόνια διοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ άφησαν 37 δισεκατομμύρια ευρώ στα ταμεία της χώρας" ανέφερε ο κ. Κασσελάκης, ενώ ζήτησε τη στήριξη των κρητικών στις επερχόμενες εκλογές.

"Με σεβασμό στη δημοκρατική ιστορία αυτού του τόπου, ζητώ τη στήριξή σας στο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για να γίνει μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη του τόπου μας, στις επόμενες βουλευτικές εκλογές" είπε ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος ολοκληρώνοντας το σύντομο χαιρετισμό του διευκρίνισε ότι έχει εμπιστοσύνη στην κοινωνία και για το λόγο αυτό "έχουμε ανοίξει το ψηφοδέλτιό μας σε εσάς, στους φίλους και στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ για να επιλέξετε εσείς ποιον επιθυμείτε να εκπροσωπήσει το ΣΥΡΙΖΑ στο ψηφοδέλτιο μας για τις ευρωεκλογές και όχι η κλίκα του προέδρου".

Καταλήγοντας ο Στέφανος Κασσελάκης είπε ότι "ο αγώνας μας έχει αρχίσει, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Έχουμε μήνυμα, έχουμε κίνημα". Αμέσως μετά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ συνοδευόμενος από τον βουλευτή Επικρατείας και τομεάρχη Εθνικής 'Αμυνας Ευάγγελο Αποστολάκη, τον βουλευτή Ηρακλείου Χάρη Μαμουλάκη αλλά και τοπικά στελέχη του κόμματος, συνέχισε τη βόλτα του στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, συνομιλώντας με πολίτες.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.