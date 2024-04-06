Μέτρα που ενδεχομένως «να μην είναι αρεστά τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό» προανείγγειλε ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, προς αντιμετώπιση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών από τον Λίβανο προς τηνΚύπρο τις τελευταίες δέκα μέρες. Μάλιστα, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί αύριο, Κυριακή, με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στηνΑθήνα ζητώντας αποχαρακτηρισμό της Συρίας ως μη ασφαλούς χώρας και περαιτέρω οικονομική ενίσχυση του Λιβάνου για συγκράτηση των δύο εκατομμυρίων Σύρων προσφύγων που βρίσκονται στην χώρα. Εξάλλου την Δευτέρα ο Πρόεδρος Χριστόδουλίδης θα μεταβεί στον Λίβανο για συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία και με αποκλειστικό θέμα τον απόπλου καραβιών με Σύρους πρόσφυγες και μετανάστες από τις ακτές του Λιβάνου.

Καθημερινές αφίξεις

Το τελευταίο διάστημα, λόγω της βελτίωσης των καιρικών συνθηκών στην ανατολική Μεσόγειο, στην Κύπρο φτάνουν σχεδόν καθημερινά βάρκες με Σύρους πρόσφυγες από τον Λίβανο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείο Εσωτερικών, από την περασμένη Κυριακή έφτασαν στην Κύπρο μέσω θαλάσσης 15 βάρκες με πέραν των 800 προσφύγων και μεταναστών. Σχολιάζοντας τις αφίξεις ο Κύπριος πρόεδρος έκανε λόγο για κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας αναφέρθηκε σε «εισβολή από σαπιοκάραβα» προοικονομώντας την στάση που θα τηρήσει η Κύπρος αν οι ροές συνεχιστούν. Υπενθυμίζεται ότι Κύπρος και Λίβανος προχώρησαν σε μια αμφιλεγόμενη άτυπη συμφωνία που προνοούσε επιστροφή πλοιαρίων που φτάνουν στην Κύπρο από το Λίβανο. Ωστόσο τον περασμένο Φεβρουάριο η επαναπροώθηση πλοιαρίου δεν έγινε αποδεκτή από τις αρχές του Λιβάνου με αποτέλεσμα το πλοιάριο να επιστρέψει στο νησί.

Πηγή: DW - Λουκιανός Λυρίτσας, Λευκωσία

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.