Σήμερα ο πολιτικός διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας στην Άγκυρα

Στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας, θα διεξαχθούν σήμερα στην Άγκυρα συνομιλίες μεταξύ της υφυπουργού Εξωτερικών, πρέσβεως Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, και του Τούρκου υφυπουργού Εξωτερικών, πρέσβεως Μπουράκ Ακτσαπάρ.

Αντικείμενο των συνομιλιών θα αποτελέσουν οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, καθώς και οι περιφερειακές και οι διεθνείς εξελίξεις

. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στην ατζέντα βρίσκονται μεταξύ άλλων, θέματα όπως το μεταναστευτικό, η πολιτική προστασία κ.ά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

