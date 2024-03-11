Την αντίδραση του πολιτικού κόσμου προκάλεσε η χθεσινοβραδινή φραστική επίθεση εναντίον του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη, από κουκουλοφόρους που συμμετείχαν στη συγκέντρωση κατά της ομοφοβικής επίθεσης εναντίον δύο queer ατόμων.

Οι άγνωστοι αποδοκίμασαν τον Στεφάνου Κασσελάκη, την ώρα που έφτασε στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, στον κινηματογράφο «Ολύμπιον», με χαρακτηρισμούς όπως «σκουπίδι» και «καταπιεστή».

«Εκφράζουμε την αυτονόητη και κατηγορηματική καταδίκη μας για την φραστική επίθεση που δέχθηκε απόψε στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης, καθώς και για τον τραυματισμό αστυνομικού. Οι ροπαλοφόροι και οι κουκουλοφόροι δεν έχουν θέση στη Δημοκρατία», σημειώνει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικης δικτύωσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινακης.

«Τα αποψινά επεισόδια κουκουλοφόρων κατά διαδηλωτών και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σ. Κασσελάκη, που έρχονται σε συνέχεια της χθεσινής επίθεσης σε δυο πολίτες για τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, είναι απολύτως καταδικαστέα» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης. Η ισότητα και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι απαρέγκλιτες δημοκρατικές αρχές», τόνισε.



