Εξεταστική επιτροπή: Σήμερα η τελευταία συνεδρίαση – Χάσμα μεταξύ των πορισμάτων

Του Γιάννη Ανυφαντή

Μετά από τέσσερις μήνες συνεδριάσεων και 37 καταθέσεις μαρτύρων, η εξεταστική επιτροπή αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα το μεσημέρι στις 15.00 για τελευταία φορά, σε μία ύστατη προσπάθεια να βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ των κοινοβουλευτικών ομάδων, προκειμένου τα μέλη της επιτροπής να υπογράψουν ένα κοινό πόρισμα. Η αρχιτεκτονική πάντως των πορισματικών θέσεων που κατατέθηκαν εχθές – οπότε και έληγε η παράταση – δεν προμηνύει πως δεν θα υπάρξει κοινό έδαφος, με την κυβερνητική πλειοψηφία να επιρρίπτει ευθύνες στον ανθρώπινο παράγοντα και την αξιωματική αντιπολίτευση να αναγνωρίζει ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα.

Πόρισμα ΝΔ

Στην άνω των 700 σελίδων πορισματική θέση της ΝΔ, αποδίδονται ευθύνες στον ανθρώπινο παράγοντα, καθώς το μοιραίο βράδυ του δυστυχήματος ο ΓΚΚ (Γενικός Κανονισμός Κυκλοφορίας παραβιάστηκε 7 φορές, ενώ δεν προκύπτουν ευθύνες ή παραλείψεις πολιτικών προσώπων, με τον Κ. Καραμαλή να αναλαμβάνει με την παραίτησή του, την πολιτική ευθύνη.

Σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις στο σημείο του δυστυχήματος το πόρισμα αναφέρει ότι «έγιναν από τα αρμόδια επιχειρησιακά όργανα, με γνώμονα την ανάγκη μετακίνησης των κατεστραμμένων συρμών», απορρίπτοντας κάθε σενάριο περί απόπειρας συγκάλυψης. Ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στην σύμβαση 717 που μέχρι το 2016 είχε εκτελεστεί «μόνο το 18% του έργου λόγω σοβαρότατων λαθών και παραλείψεων της ΕΡΓΟΣΕ και του ΟΣΕ». «Επί υπουργίας Κ. Καραμανλή επιλύθηκαν χρονίζοντα προβλήματα της Σύμβασης 717, οπότε ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023» επισημαίνεται μεταξύ άλλων, κρίνοντας απαραίτητη την παράταση που δόθηκε από τον τότε υπουργό στο έργο, προκειμένου να ολοκληρωθεί. «Εάν τα ζητήματα ασφαλείας που έθετε η Hellenic Train είχαν βάση και δεν στόχευαν απλώς σε υψηλότερες αποζημιώσεις, θα έπρεπε να είχε αναστείλει άμεσα τα δρομολόγιά της, ως οφείλει, βάση της διακριτής νομικής υποχρέωσής της προς τους επιβάτες της», καταλήγει το πόρισμα της πλειοψηφίας.

Πόρισμα ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ συμφώνησαν ότι διαφωνούν, με την αξιωματική αντιπολίτευση να ζητά περαιτέρω διερεύνηση από φυσικό δικαστή για αναζήτηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των πρώην Υπουργών Μεταφορών κ.κ Κώστα Καραμανλή, Χρήστου Σπίρτζη και Μιχάλη Χρυσοχοίδη, για την σύμβαση 717.

Ειδικότερα, για τον πρώην Υπουργό Κώστα Καραμανλή, επισημαίνει την ύπαρξη ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος, της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών, της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή και σωματικές βλάβες κατά συρροή, ζητώντας την άρση της βουλευτικής του ασυλίας.

«Όχι» σε πόρισμα ΠΑΣΟΚ - Τι προτείνει

Χωρίς πόρισμα από την Χαριλάου Τρικούπη θα συνεδριάσει σήμερα η εξεταστική, μετά την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να αποχωρήσει στην τελευταία συνεδρίαση καταγγέλλοντας για απόπειρα συγκάλυψης την κυβερνητική πλειοψηφία καθώς δεν κάλεσε ουσιώδεις μάρτυρες. «Η Εξεταστική Επιτροπή θα πρέπει να μετατραπεί σε Προανακριτική Επιτροπή και να ασκήσει τις αρμοδιότητες», καταλήγει ο πρόταση του κόμματος, προσθέτοντας πως «ούτε το σύνολο της δικογραφίας παραλάβαμε, ούτε ουσιώδεις μάρτυρες εξετάσθηκαν, η έκδοση ολοκληρωμένου πορίσματος καθίσταται αδύνατη.

Ποινικές ευθύνες στους δύο πρώην υπουργούς Μεταφορών Χρ. Σπίρτζη και Κ. Καραμανλή αποδίδει το πόρισμα του ΚΚΕ, που κατέθεσε την Παρασκευή ο ΓΓ Δημήτρης Κουτσούμπας στον Άρειο Πάγο, ενώ η Ελληνική Λύση ζητά «Να παραπεμφθούν στην δικαιοσύνη όλοι όσοι διετέλεσαν υπουργοί, υφυπουργοί και γενικοί γραμματείς του υπουργείου Μεταφορών από το 2012 και μετά». Την σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για να βρεθούν τυχόν ευθύνες του Κ. Καραμανλή ζήτησε η Νέα Αριστερά, με την Πλεύση Ελευθερίας να καταθέτει πρόταση μομφής κατά του Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής, καταγγέλλοντας την πρόωρη λήξη των εργασιών της.

Ανεξαρτήτως πάντως αν βγει «λευκός καπνός» από την συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής ή όχι, τα πορίσματα αναμένεται να φτάσουν και στην ολομέλεια της Βουλής προς συζήτηση μέσα στο Μάρτιο, με πιο πιθανή ημερομηνία εκείνη της 20ης Μαρτίου.

Πηγή: skai.gr

