Ερντογάν: Η Σμύρνη απελευθερώθηκε, ρίξαμε τον εχθρό στη θάλασσα

«Ολική επαναφορά» στις προκλητικές δηλώσεις από τον τούρκο Πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Σμύρνη, ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Όπως σημειώνει ο ανταποκριτής του Σκάι στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο Ερντογάν μίλησε ξανά για εχθρούς στη θάλασσα και για κραυγή που θα ακουστεί σε όλο το Αιγαίο.

«Πλησιάζουμε στην επούλωση των πληγών της Σμύρνης, η οποία, ρίχνοντας τον εχθρό στη θάλασσα, διέλυσε όχι μόνο τα μαύρα σύννεφα πάνω από το κεφάλι της, αλλά και τις φιλοδοξίες για προδοσία ενάντια στην ανεξαρτησία της πατρίδας. Απελευθερώθηκε από τον εχθρό πριν από έναν αιώνα, αλλά δεν μπόρεσε να απαλλαγεί από τους ανήμπορους σε υπηρεσία. Ευχόμαστε η Σμύρνη να βγει νικήτρια. Γι' αυτό, βγάλτε τόση κραυγή από εδώ, ώστε να ακουστεί σε όλο το Αιγαίο. Είμαστε έτοιμοι;», είπε μεταξύ άλλων.

Πηγή: skai.gr

