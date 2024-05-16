Πόροι ύψους 30 εκατ. ευρώ, για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, πλάτους 10 μέτρων, περιμετρικά οικισμών που βρίσκονται εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών διατίθενται με πρωτοβουλία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρου Σκυλακάκη και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, Γιάννη Ανδρουλάκη.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι πόροι προέρχονται από το πρόγραμμα: «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2024» του Πράσινου Ταμείου που υλοποιεί η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών μέσω των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι κατά πρώτη προτεραιότητα οι δήμοι, στα όρια των οποίων περιλαμβάνονται ή γειτνιάζουν οι επικίνδυνες περιοχές του ΠΔ 575/1-7-1980 «Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαϊάς περιοχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων» (Α΄ 157). Πρόκειται για περιοχές αρμοδιότητας των εξής Δασικών Υπηρεσιών: Διευθύνσεων Δασών Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Κερκύρας, Λέσβου, Σάμου, Χανίων, Δωδεκανήσου και Χίου, και Δασαρχείων Αλεξανδρουπόλεως, Αρναίας, Πολυγύρου, Κασσάνδρας, Θάσου, Θεσσαλονίκης, Σκοπέλου, Βόλου, Αταλάντης, Ιστιαίας, Λίμνης, Χαλκίδος, Θηβών, Πάρνηθος, Πεντέλης, Καπανδριτίου, Λαυρίου, Αιγάλεω, Πειραιώς, Μεγάρων, Πόρου, Κορίνθου, Ξυλοκάστρου, Αιγίου, Πατρών, Αμαλιάδος, Πύργου, Ολυμπίας, Καλαμάτας, Σπάρτης και Κρανιδίου, συμπεριλαμβανομένων των δήμων όλης της Πελοποννήσου, Κρήτης, νήσων Αιγαίου, και Έβρου. Επισυνάπτεται αναλυτικό παράρτημα, όπου και αποτυπώνονται οι 196 δήμοι - δικαιούχοι του προγράμματος.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να συμβάλλει στην αμφίδρομη και αποτελεσματική πυροπροστασία των οικισμών και των δασικών οικοσυστημάτων. Δεδομένης της γειτνίασής τους, μέσω της δημιουργίας αντιπυρικής ζώνης μέσου πλάτους 10 μέτρων (συνιστώμενη αναλόγως από γυμνή ή στεγασμένη αντιπυρική ζώνη) διασπάται η συνέχεια της δασικής βλάστησης. Κατ' αυτόν τον τρόπο, επιβραδύνεται και αποτρέπεται η εξάπλωση της πυρκαγιάς. Κάτι που συμβάλλει, αποτελεσματικά, στην κατάσβεσή της.

Σημειώνεται πως η χρηματοδοτική συμβολή του Πράσινου Ταμείου φιλοδοξεί να καλύψει ποσοστό μεγαλύτερο του 80% της συνολικής δαπάνης των δικαιούχων ΟΤΑ, το οποίο αναλόγως των ιδιαίτερων συνθηκών κάθε περιοχής μπορεί να φτάσει και το 100% αυτής.

Στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου (https://prasinotameio.gr/) θα έχει αναρτηθεί τόσο η πρόσκληση συμμετοχής όσο και ο Οδηγός διαχείρισης, μέχρι το τέλος της ημέρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.