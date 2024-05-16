Διέφυγε τον κίνδυνο ο Ρόμπερτ Φίτσο όπως δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος της Σλοβακίας, Tomas Taraba. Συγκεκριμένα μιλώντας στο BBC δήλωσε: "Πιστεύω ότι στο τέλος θα επιβιώσει. Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του τη δεδομένη στιγμή" επεσήμανε.
Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για την πρώτη μεγάλη απόπειρα δολοφονίας Ευρωπαίου πολιτικού ηγέτη εδώ και πάνω από 20 χρόνια η οποία καταδικάστηκε διεθνώς, με πολιτικούς και βουλευτές να δηλώνουν ότι καταδεικνύει το ολοένα και πιο πολωμένο πολιτικό κλίμα σε όλη την ήπειρο.
Ο ένοπλος πυροβόλησε τον 59χρονο Φίτσο κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη σλοβακική πόλη Χάντλοβα, τραυματίζοντάς τον βαριά, με τον πρώην-Ρωσικό ηγέτη και τωρινό πρωθυπουργό της Σλοβακίας να υποβάλλεται σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση αργά χθες.
Σλοβακικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο φερόμενος ως δράστης, 71 ετών, είναι ο Γιουράι Τσιντούλα, συγγραφέας τριών ποιητικών συλλογών και μέλος της σλοβακικής ένωσης συγγραφέων, καθώς και πρώην φύλακας ασφαλείας σε εμπορικό κέντρο. Σύμφωνα με το δίκτυο Aktuality.sk, ο γιος του δήλωσε ότι ο πατέρας του κατείχε νομίμως άδεια οπλοφορίας.
Το περιστατικό δημιούργησε ερωτήματα για την οργάνωση της προσωπικής ασφάλειας του Φίτσο, καθώς ο δράστης κατάφερε να πυροβολήσει πέντε φορές σχεδόν εξ επαφής παρόλο που ο πρωθυπουργός συνοδευόταν από αρκετούς σωματοφύλακες.
