Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Έξι δεσμεύσεις ως «πρώτα βήματα» της δυνητικής πρωθυπουργίας του παρουσίασε ο ηγέτης του βρετανικού Εργατικού Κόμματος σερ Κιρ Στάρμερ (Keir Starmer) σε εκδήλωση στο Έσεξ, με παρουσία σύσσωμης της σκιώδους κυβέρνησής του.

Οι εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνουν στο δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, όπως έχει πει ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ, με πιθανότερους μήνες διεξαγωγής τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.

Οι Εργατικοί διατηρούν μεγάλο προβάδισμα έναντι των Συντηρητικών στις δημοσκοπήσεις ως προς την πρόθεση ψήφου, πάνω από 20%.

Οι έξι δεσμεύσεις του κ. Στάρμερ συνίστανται στην επίτευξη οικονομικής σταθερότητας, στη μείωση του χρόνου αναμονής των ασθενών στο σύστημα δημόσιας υγείας NHS, στη σύσταση μιας Διοίκησης Ασφάλειας Συνόρων, στη δημιουργία μιας δημόσιας εταιρείας ενέργειας, της Great British Energy, στην πάταξη της αντικοινωνικής συμπεριφοράς και στην πρόσληψη 6.500 δασκάλων.

Ως προς την οικονομική σταθερότητα, η σκιώδης υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς δεσμεύθηκε στην ίδια εκδήλωση ότι θα κάνει υπεύθυνη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών.

Ο σκιώδης υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ κατηγόρησε τους Συντηρητικούς ότι έχουν «ισοπεδώσει» το NHS και έθεσε ως στόχο να υπάρχουν 40.000 περισσότερα ραντεβού κάθε εβδομάδα. Όπως είπε αυτή η αυξημένη υπηρεσία θα χρηματοδοτηθεί με πάταξη της φοροαποφυγής και με φορολόγηση όσων κατοίκων της χώρας δηλώνουν φορολογική έδρα εκτός Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο υποψήφιος βουλευτής των Εργατικών στο Ντόβερ Μάικ Ταπ είπε ότι η νέα μονάδα για τη συνοριακή ασφάλεια θα αξιοποιεί αντιτρομοκρατικές εξουσίες για να σταματήσει τις συμμορίες διακίνησης μεταναστών.

Ο σκιώδης υπουργός Ενέργειας Εντ Μίλιμπαντ είπε ότι η Great British Energy θα χρηματοδοτηθεί από έκτακτο φόρο στα υπερκέρδη των ενεργειακών κολοσσών της χώρας.

Η σκιώδης υπουργός Εσωτερικών Υβέτ Κούπερ υποσχέθηκε περισσότερη αστυνομία στις γειτονιές για την πάταξη αντικοινωνικών συμπεριφορών.

Η σκιώδης υπουργός Παιδείας Μπρίτζετ Φίλιπσον είπε ότι πλέον υπάρχουν σχολεία που υπολειτουργούν λόγω έλλειψης διδακτικού προσωπικού. Όπως είπε, η πρόσληψη 6.500 δασκάλων θα χρηματοδοτηθεί από τον τερματισμό των φοροαπαλλαγών που απολαμβάνουν τα ιδιωτικά σχολεία.

Στη δική του ομιλία ο σερ Κιρ συνόψισε αυτά τα «πρώτα βήματα για αλλαγή της χώρας», προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις για το «χάλι» που αφήνουν πίσω τους οι Τόρις. Τόνισε ότι όλα αυτά τα πρώτα βήματα είναι πλήρως κοστολογημένα.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει αφήσει τα νοικοκυριά έκθετα έναντι της ακρίβειας, ότι στερεί κρίσιμη νοσοκομειακή θεραπεία από ασθενείς, ότι υιοθετεί μέτρα όπως η απέλαση παράτυπων μεταναστών στη Ρουάντα που δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης, ότι έχει μειώσει τις επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια επιτρέποντας την αύξηση των λογαριασμών ενέργειας, ότι παραμελεί τη «χαμηλού επιπέδου» εγκληματικότητα και έχει χάσει τον έλεγχο της ασφάλειας στις βρετανικές γειτονιές, καθώς και ότι έχει αφήσει λόγω έλλειψης δασκάλων τους μαθητές ακαδημαϊκά απροετοίμαστους, χωρίς επαρκείς ευκαιρίες δημιουργικής έκφρασης.

«Η παρακμή δεν είναι αναπότρεπτη», σημείωσε στην ομιλία του ο σερ Κιρ Στάρμερ.



