Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην πρώτη του προεκλογική ομιλία για τις δημοτικές εκλογές λέγοντας πως «στη Σμύρνη ρίξαμε τον εχθρό στη θάλασσα» ενώ παράλληλα επισήμανε πως αυτές οι εκλογές θα είναι οι τελευταίες για τον ίδιο προκαλώντας σοκ στον τουρκικό λαό. Την ίδια ώρα ξεκινάει σήμερα ο πολιτικός διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας στην Άγκυρα μεταξύ της υφυπουργού Εξωτερικών, πρέσβεως Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, και του Τούρκου υφυπουργού Εξωτερικών, πρέσβεως Μπουράκ Ακτσαπάρ.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης ο Τούρκος πρόεδρος έδωσε την πρώτη του προεκλογική ομιλία πριν τις τουρκικές δημοτικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 31 Μαρτίου. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του αναφέρθηκε στην μεγάλη του αγάπη στην Σμύρνη κάνοντας λόγο για νέα «απελευθέρωση της Σμύρνης» αν κερδίσει την πόλη στις δημοτικές εκλογές. «Βγάλτε κραυγή να ακουστεί όλο το Αιγαίο» είπε χαρακτηριστικά.

«H Σμύρνη ρίχνοντας τον εχθρό στη θάλασσα, διέλυσε όχι μόνο τα μαύρα σύννεφα πάνω από το κεφάλι της, αλλά και τις φιλοδοξίες για προδοσία ενάντια στην ανεξαρτησία της πατρίδας. Πλησιάζει η ώρα της επούλωσης των πληγών της Σμύρνης.20 ημέρες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος και συνέχισε:

«Απελευθερώθηκε από τον εχθρό πριν από έναν αιώνα, αλλά δεν μπόρεσε να απαλλαγεί από τους ανήμπορους σε υπηρεσία. Ευχόμαστε η Σμύρνη να βγει νικήτρια. Γι' αυτό, βγάλτε τόση κραυγή από εδώ, ώστε να ακουστεί σε όλο το Αιγαίο. Είμαστε έτοιμοι;».

«Αυτές οι εκλογές για μένα είναι ένα φινάλε»

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Τούρκος πρόεδρος επισήμανε πως αυτές οι εκλογές θα είναι οι τελευταίες για τον ίδιο, προκαλώντας σοκ στον τουρκικό λαό με τη δήλωσή του αυτή.

«Εργάζομαι σκληρά και μπορώ να πω δίχως να παίρνω ανάσα. Καθώς για μένα, αυτό είναι ένα φινάλε, Αυτές οι εκλογές (σ.σ. δημοτικές)είναι οι τελευταίες μου με την εξουσία που δίνει ο νόμος. Το αποτέλεσμα, θα είναι η μεταβίβαση της κληρονομιάς στα αδέρφια μου που θα ακολουθήσουν» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν.

Από την πλευρά του πάντως ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου σχολίασε τα λεγόμενα του Ερντογάν λέγοντας πως πρόκειται για ένα ακόμα κόλπο του Τούρκου προέδρου: «Πριν έκανες νταηλίκια, τώρα κάνεις πονηριές. Ο λαός δεν θα το χάψει αυτό».

«Χθες όμως είπε “αγαπημένε μου λαέ αυτές είναι οι τελευταίες μου εκλογές᾽᾽. Για δες , για δες. Για δες. Ναι αλλά πριν λίγες ημέρες έκανες νταηλίκια κι έλεγες στον λαό πως αν σε ψηφίσουν θα τους πας τις υπηρεσίες. Αν όμως δεν σε ψηφίσουν δεν θα έχουν τίποτα. Τώρα από τις απειλές φτάσαμε στα παρακαλετά . Εσύ πονηρέ! Μα τι πονηρός είσαι!... Νομίζεις πως ο λαός θα ξεγελαστεί.....όχι ο λαός δεν το χάφτει» σχολίασε από την πλευρά του ο Ιμάμογλου.

Πάντως, ο Τούρκος πρόεδρος δε δίστασε κατά την ομιλία του να πάρει το μικρόφωνο και να τραγουδήσει ακολουθώντας την πετυχημένη συνταγή των εθνικών εκλογών. Πήρε ξανά το μικρόφωνο λοιπόν, και τραγούδησε επί σκηνής μαζί με τον συνθέτη του τραγουδιού.

.

Συγκεκριμένα το τραγούδι αναφέρει:

«Είναι στα όνειρα μας, στις προσευχές μας. Ο πρόεδρος μας είναι η κόρη του ματιού μας. Ολα μας τα τραγούδια μιλούν για σένα. Ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά στον λαό, αυτός ο σεβντάς είναι στα χείλη όλου του κόσμου. Νομίζεις πως μπορείς να μας τσακίσεις; Ας το πούμε λοιπόν όλοι μαζί να το ακούσει όλος ο κόσμος..

Σε όσους ακούν και δεν ακούν. Σε όσους ρωτούν και σε όσους δεν ρωτούν. Εμείς τον αγαπάμε πολύ, τον αγαπώ, τον αγαπώ

Σε όσους ακούν και δεν ακούν. Σε όσους ρωτούν και σε όσους δεν ρωτούν. Εμείς τον αγαπάμε πολύ, τον αγαπώ, τον αγαπώ».

Ξεκινά στην Άγκυρα ο πολιτικός διάλογος Ελλάδας – Τουρκίας

Την ίδια ώρα στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας, θα διεξαχθούν σήμερα στην Άγκυρα συνομιλίες μεταξύ της υφυπουργού Εξωτερικών, πρέσβεως Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, και του Τούρκου υφυπουργού Εξωτερικών, πρέσβεως Μπουράκ Ακτσαπάρ.

Στο μενού της συζήτησης είναι «οι σχέσεις των δύο χωρών, οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις» και θέματα όπως το μεταναστευτικό, η πολιτική προστασία κ.ά.

Απειλές Φιντάν προς τις ΗΠΑ

Ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης, αναφέρθηκε επίσης και στην επίσκεψη του Τούρκου προέδρου Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν στις ΗΠΑ και στις συναντήσεις που είχε κυρίως με τον Αμερικανό ομόλογό του, Άντονι Μπλίνκεν. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, ο Τούρκος υπουργός αναφέρθηκε ξανά στα F-35 ενώ εξαπέλυσε απειλές λέγοντας πως «αν οι ΗΠΑ νομιμοποιήσουν την στήριξή τους στους Κούρδους της Συρίας, υπάρχει ρίσκο να έρθουμε αντιμέτωποι».

Για τα F-35 ανέφερε συγκεκριμένα πως «είμαστε έτοιμοι να τα ζητήσουμε από άλλη οπτική γωνία» και τόνισε πως «αποκλειστήκαμε άδικα από τα F-35».







Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.