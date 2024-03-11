«Προσπαθεί να θυματοποιηθεί για να αποφύγει τις απαντήσεις» σχολίαζαν κυβερνητικοί κύκλοι για τον Στέφανο Κασσελάκη. Από την κυβέρνηση σημείωναν πως χθες, Κυριακή, υπήρξαν δύο ανακοινώσεις από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος απεύθυνε προς τον ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα ερωτήματα, τόσο για τις εταιρίες του κ. Κασσελάκη όσο και για τα «παρα-συστήματα» που λειτουργούσαν στο μέγαρο Μαξίμου επί των ημερών του κ. Τσίπρα - όπως, πλέον, ομολογούν και οι ίδιοι του οι υπουργοί.

Μια μέρα μετά, επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, τα χθεσινά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα και το μόνο που κάνει ο κ. Κασσελάκης είναι να προσπαθεί να θυματοποιηθεί για να αποφύγει τις απαντήσεις. «Κανείς δεν τον ρώτησε γενικά για τις επαγγελματικές του δραστηριότητες, αλλά καλείται να απαντήσει για το αν γνωρίζει τι προβλέπει ο νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση του κόμματός του για τους πολιτικούς αρχηγούς και τις εκτός Ελλάδος εταιρίες.

«Πόσες είναι αυτές οι εταιρίες του; Τι έχει κάνει για αυτές όπως προβλέπει ο νόμος;

Πόσες από αυτές, μάλιστα, είναι σε φορολογικούς παραδείσους;

Όσο για τη λάσπη που επιχείρησε να πετάξει χθες προς τον κ. Μητσοτάκη, έχει αποδειχθεί προ πολλού, πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι τίποτε από αυτά δεν ισχύει», προσθέτουν.

Πηγή: skai.gr

