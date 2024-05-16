Ένας «χαρισματικός» ηγέτης με τον οποίο πρέπει να συζητάμε «είτε μας αρέσει είτε όχι»: στους δρόμους του Πεκίνου σήμερα οι Κινέζοι έχουν μάλλον θετική γνώμη για τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Κίνα.

Αν και στη Δύση η κοινή γνώμη δεν έχει θετική άποψη για τον Ρώσο πρόεδρο, κυρίως μετά την εισβολή στην Ουκρανία, ο Πούτιν χαίρει σεβασμού στην Κίνα, σημαντικό διπλωματικό και οικονομικό εταίρο της χώρας του.

Στον Πούτιν αρέσει να καλλιεργεί μια εικόνα ενός άνδρα αρρενωπού που ασχολείται με τα σπορ και τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης δημοσιεύουν εδώ και χρόνια κολακευτικά βίντεο και φωτογραφίες του Ρώσου προέδρου να ιππεύει άλογα, να ψαρεύει, να πιλοτάρει αεροπλάνο, να παίζει χόκεϊ επί πάγου ή να κάνει τζούντο.

Σε συνδυασμό με την εικόνα ενός ανυποχώρητου ηγέτη που αντιστέκεται στη Δύση, αυτές οι εικόνες έχουν καλλιεργήσει στην Κίνα την εικόνα ενός ισχυρού άνδρα.

Οι διμερείς σχέσεις είναι καλές, σχολιάζει ικανοποιημένη η Λίντα Λι, μια 45χρονη λογίστρια, αναφερόμενη στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ της Κίνας και της Ρωσίας μετά τη δεκαετία του 1990. «Δεν γνωρίζω πολλά για την πολιτική. Δεν με ενδιαφέρει πολύ. Όμως πάντα θεωρούσα τον Πούτιν πολύ ωραίο!», δηλώνει.

«Θεωρώ ότι εμπνέει αυτοπεποίθηση και έχω την εντύπωση ότι του αρέσουν τα σπορ», σχολιάζει η 30χρονη Κέιρα Τσε που εργάζεται στον χρηματοοικονομικό τομέα. «Έχει χάρισμα», προσθέτει.

Η ίδια δηλώνει ότι ελπίζει πως η επίσκεψη Πούτιν θα επιτρέψει να ενισχυθούν οι διμερείς οικονομικές σχέσεις.«Για τους απλούς ανθρώπους, αυτό είναι πάντα το πιο σημαντικό», υπογραμμίζει. «Ελπίζω ότι θα μπορέσει να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων».

«Είτε μας αρέσει ο Πούτιν είτε όχι, η πραγματικότητα είναι πως σήμερα είναι ο Ρώσος πρόεδρος. Πρέπει να σεβόμαστε λίγο και να ακούμε τι λέει η Ρωσία», δηλώνει ο 30χρονος Μπάο Μπο, που εργάζεται στο διαδίκτυο.

Ο ίδιος εκτιμά ότι είναι απαραίτητο ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ να συζητήσει με τον Ρώσο ομόλογό του προκειμένου να βρουν μια λύση για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Η διεθνής κατάσταση είναι ασταθής» και «δεν μπορούμε να έχουμε, όπως οι Δυτικοί, μια μόνιμα εχθρική στάση προς τη Ρωσία» η οποία παραμένει μια αδιαμφισβήτητη συνομιλήτρια διότι «διαθέτει πυρηνικά όπλα», προσθέτει ο Μπάο Μπο.

«Επίσης υπάρχει το παλαιστινιακό. Ελπίζω η Κίνα και η Ρωσία να καταφέρουν να ασκήσουν λίγη πίεση στο Ισραήλ, με το οποίο προς το παρόν κανείς δεν φαίνεται να μπορεί να μιλήσει λογικά» για τη στρατιωτική του επέμβαση στη Λωρίδα της Γάζας, υπογραμμίζει.

«Πολύ ισχυρή»

Η Ρωσία και η Κίνα συντονίζονται τακτικά στον ΟΗΕ, είτε για να καταγγείλουν αυτό που αποκαλούν αμερικανική ηγεμονία στον κόσμο.

«Κάθε μία από τις δύο χώρες είναι ικανή να ανταποκριθεί στις ανάγκες της άλλης σε κάποιους τομείς», υπογραμμίζει ο 29χρονος Ίαν Γου που εργάζεται στον τομέα της διοίκησης, για να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους οι Κινέζοι έχουν καλή άποψη για τον Πούτιν.

«Είναι η πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό μετά την ορκωμοσία του» στις 7 Μαΐου και «έχει μεγάλη σημασία» διότι «δείχνει ότι η σινορωσική φιλία παραμένει πολύ ισχυρή», εκτιμά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

