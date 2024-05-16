Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Ναπολέων Βοναπάρτης

Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ που παρουσιάζει ο Άρης Πορτοσάλτε με καλεσμένο τον κύριο Κωνσταντίνο Κολιόπουλο είναι αφιερωμένη στην ζωή του Ναπολέοντα Βοναπάρτη. Στις τέσσερις εκπομπές που την αποτελούν θα παρακολουθήσουμε την πορεία του από τη γαλλική επανάσταση έως τη στέψη του ως Αυτοκράτορας των Γάλλων.

Πρόκειται για μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα που υπήρξε ευφυής στρατηγός, πολιτικός, υπερασπιστής ελευθεριών, μεταρρυθμιστής αλλά και ο στρατηλάτης που αιματοκύλησε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στην εκπομπή της Κυριακής 12 Μαΐου στο πρώτο μέρος αυτού του κύκλου των εκπομπών η συζήτηση ξεκίνησε από την γέννηση του Ναπολέοντα το 1769 στην Κορσική σε μια πολύτεκνη οικογένεια κατώτερης ευγενικής τάξης. Μετά την νίκη της Γαλλίας στην Κορσική ο πατέρας του έφυγε για την Γαλλία με τους δύο από τους γιούς του, όπου μπήκε στην υπηρεσία του Γαλλικού κράτους. Ο Ναπολέων στην Γαλλία συνέχισε τις σπουδές του στο Στρατιωτικό κολλέγιο του Μπριέν και απέκτησε μια σειρά από ποικίλα ενδιαφέροντα. Στην επαναστατική περίοδο που διένυαν στην Γαλλία άρπαξε τις ευκαιρίες που εμφανίστηκαν για να αναδειχθεί και παρουσιάστηκε στην Τουλώνη όπου ανέλαβε με επιτυχία την αποστολή να διώξει του Άγγλους και έκανε γνωστό το όνομα του στους ιθύνοντες. Στην συνέχεια απέκτησε σχέσεις με την πολιτική εξουσία και επιδίωξε να πάει σε νέες αποστολές που ολοκλήρωσε με επιτυχία.

Μην χάσετε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στον Ναπολέοντα Βοναπάρτη του ιστορικού ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ 100.3, την Κυριακή 19 Μάϊου στις 9 το πρωί.

Την επιστημονική επιμέλεια έχει ο κύριος Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

Χορηγός ΔΕΗ

Για να βρείτε όλο το αρχείο των εκπομπών πατήστε εδώ



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.