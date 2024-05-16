Η Sofia Vergara χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προωθήσει την επερχόμενη ταινία της «Despicable Me 4». Η 51χρονη Κολομβιανή ηθοποιός, η οποία κάνει συχνές αναρτήσεις στο Instagram, δημοσίευσε φωτογραφίες με τον μικροσκοπικό της σκύλο «Amore» ντυμένο Minions.

Η ίδια έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της και στους 34,8 εκατ. ακολούθους της: «Έρχεται για σένα!!! Despicable Me 4!!! Αυτό το καλοκαίρι!».

Ο αγαπημένος μας Γκρού και τα Minions επιστρέφουν σε νέες περιπέτειες που θα μας ταξιδέψουν στις κινηματογραφικές αίθουσες, αυτό το καλοκαίρι.

Σε σενάριο των Mike White και Daurio Ken, η νέα ταινία ακολουθεί τον «Απαισιότατο», ο οποίος, έρχεται αντιμέτωπος με έναν παλιό γνώριμο, ενώ μας παρουσιάζει και το νέο μέλος της οικογένειας του. Στο τρέιλερ που κυκλοφόρησε παίρνουμε για μικρή γεύση από την υπόθεση, όσο ετοιμαζόμαστε για την πιο αστεία περιπέτεια του Γκρού.

Πηγή: skai.gr

