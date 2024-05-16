«Την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης παρακολουθεί αμίλητος την επιβολή των τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο, επιστρατεύει για πολλοστή φορά την τακτική της πατριδοκαπηλίας και της εθνικιστικής ρητορικής για να διασώσει εκλογικές διαρροές προς την ακροδεξιά», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του.

Προσθέτει ότι ο πρωθυπουργός «καλύπτει τους υποψηφίους του όταν αποκαλούν την αξιωματική αντιπολίτευση ως "γνωστούς ανθέλληνες", που βρίσκονται "μονίμως απέναντι στα εθνικά συμφέροντα", ακριβώς όπως έκανε και το 2018, όταν ο κ. Βορίδης αποκάλεσε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ "κυβέρνηση εθνικής μειοδοσίας"».

«Το κόλπο όμως έχει παλιώσει», σχολιάζει, προσθέτοντας ότι «ο ίδιος προσπαθεί να εμφανίζεται ως "κεντρώος", ενώ την ίδια στιγμή κορυφαίοι υπουργοί, κεντρικά στελέχη και υποψήφιοι ευρωβουλευτές κάνουν τη "βρώμικη δουλειά" κατά του ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρώντας να περιορίσουν τις μεγάλες διαρροές ψηφοφόρων προς τους "τσαρλατάνους" της ακροδεξιάς».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχολιάζει ότι «είναι πραγματικά λυπηρό να βλέπει κανείς μια νεαρή σε ηλικία υποψήφια ευρωβουλευτή, όπως είναι η κ. Μαρία-Ωραιοζήλη Κουτσουπιά, να διολισθαίνει σε ακροδεξιές θέσεις και ρητορεία, κάτι που σαφώς εντάσσεται στην πολιτική γραμμή που έχει εκπονήσει το Μαξίμου, προκειμένου να ισορροπεί σε δύο βάρκες».

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως «αν δεν συμφωνεί ο "κεντρώος" κ. Μητσοτάκης με τους χαρακτηρισμούς αυτούς, θα πρέπει ο ίδιος να ζητήσει συγγνώμη, αντί για την υποψήφιά του. Σε διαφορετική περίπτωση επιβεβαιώνεται πως η Νέα Δημοκρατία έβαλε και πάλι τις περικεφαλαίες ενόψει των Ευρωεκλογών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

