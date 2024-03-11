Για λαικισμό και επικοινωνιακές φωτοβολίδες κατηγορεί με ανακοίνωση της η Νέα Δημοκρατία τον Νίκο Ανδρουλάκη σχετικά με την Εξεταστική Επιτροπή για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας:

«Επιμένει στην ανεύθυνη και ατεκμηρίωτη κριτική ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης. Αρχικά, το κόμμα του αντί να συντάξει ολοκληρωμένο πόρισμα αξιοποιώντας μαρτυρίες και έγγραφα για τα αίτια του δυστυχήματος των Τεμπών, επέλεξε να προχωρήσει σε μια σύντομη ανακοίνωση και στη συνέχεια ο κ. Ανδρουλάκης επιχειρεί να ασκήσει κριτική στην κυβερνητική πλειοψηφία με ύβρεις και χαρακτηρισμούς.

Δεν θα τον ακολουθήσουμε. Η διερεύνηση της αλήθειας δεν αποτελεί πεδίο αντιπολιτευτικής κριτικής και δεν εξυπηρετείται με μικροκομματικές φωτοβολίδες και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα.

Καλούμε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να αφήσει στην άκρη τον λαϊκισμό και να υπηρετήσει με αξιοπιστία και δημοκρατική συνείδηση τις θεσμικές διαδικασίες, μακριά από υποκριτικές συμπεριφορές».

