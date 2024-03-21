Την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση διαρροής προσωπικών δεδομένων προς την ευρωβουλευτή της ΝΔ, Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου, ζητά το ΠΑΣΟΚ.

Στην επιστολή τους προς τον πρόεδρο της επιτροπής, Αθανάσιο Μπούρα, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι προέβησαν στο συγκεκριμένο αίτημα «προκειμένου να διερευνηθεί σε βάθος το ζήτημα της διαρροής προσωπικών δεδομένων εκλογέων εξωτερικού από ιθύνοντες του Υπουργείου Εσωτερικών και στελέχη της ΝΔ.»

Αναλυτικά η επιστολή των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ:

Από την Παρασκευή 1/3/2024, έχουν δει το φως της δημοσιότητας πολλές καταγγελίες απόδημων Ελλήνων ότι έλαβαν μαζικά email από την ευρωβουλευτή της ΝΔ, κ. Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, στο πλαίσιο της προεκλογικής της εκστρατείας για τις επικείμενες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χωρίς ωστόσο , οι ίδιοι να έχουν δώσει ποτέ σε αυτήν τα στοιχεία επικοινωνίας τους ή να έχουν συναινέσει στην επεξεργασία τους.



Η διαρροή προσωπικών δεδομένων απόδημων Ελλήνων, η οποία αντίκειται τόσο στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (/2016/679/ΕΕ) όσο και στην εθνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων (ν. 4624/2019), προκάλεσε την αυτεπάγγελτη παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, η έρευνα της οποίας είναι σε εξέλιξη. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη και έρευνα της Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), κλιμάκιο της οποίας επισκέφθηκε σήμερα το Υπουργείο Εσωτερικών. Στο μεταξύ, κατόπιν έρευνας που έσπευσε να διενεργήσει η Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) στο εσωτερικό της, δίχως να καταστήσει σαφές τί επιπλέον θα προσέφερε σε σχέση με τα πορίσματα της Εισαγγελίας και της ΑΠΔΠΧ που είχαν ήδη επιληφθεί της υπόθεσης και αναμένονται σύντομα, ανακοινώθηκε ήδη ότι η διαρροή προσωπικών δεδομένων απόδημων εκλογέων έγινε από τον Γενικό Γραμματέα Αποδήμων της ΝΔ, κ. Ν. Θεοδωρόπουλο, ο οποίος έλαβε τα σχετικά στοιχεία από συνεργάτη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Μ. Σταυριανουδάκη. Η παραδοχή αυτή ευθύνης από τη ΝΔ οδήγησε στην αποπομπή των κ.κ. Σταυριανουδάκη και Θεοδωρόπουλου, καθώς και στην παραίτηση της κ. Ασημακοπούλου από το ψηφοδέλτιο της ΝΔ για τις ευρωεκλογές του Ιουνίου 2024.



Η παράνομη διαρροή προσωπικών δεδομένων εκλογέων από την Κυβέρνηση σε υποψηφίους του κυβερνώντος κόμματος προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν για ψηφοθηρικούς σκοπούς αποτελεί μία ακόμα απόδειξη της σοβαρής παρακμής του κράτους δικαίου και των θεσμών στην Χώρα μας, για την οποία ευθύνεται αποκλειστικά η κυβερνητική πλειοψηφία.

Ενόψει των ανωτέρω και προκειμένου να διερευνηθεί στο έπακρο και να διαλευκανθεί πλήρως το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά και για να διασκεδαστούν τυχόν αμφιβολίες των εκλογέων σχετικά με την προστασία και το απόρρητο των προσωπικών τους δεδομένων στο πλαίσιο της εγγραφής τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων επιστολικής ψήφου για τις ερχόμενες ευρωεκλογές, ζητούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 43Α και 146 του Κανονισμού της Βουλής:

1) Την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ως αρμόδιας επιτροπής για θέματα που αφορούν στη λειτουργία των θεσμών και της διαφάνειας βάσει του άρθρου 43Α του Κανονισμού της Βουλής, προκειμένου να διερευνηθεί σε βάθος το ζήτημα της διαρροής προσωπικών δεδομένων εκλογέων εξωτερικού από ιθύνοντες του Υπουργείου Εσωτερικών και στελέχη της ΝΔ.

2) Την κλήση ενώπιον της Επιτροπής, της Υπουργού Εσωτερικών, κυρίας Ν. Κεραμέως, η οποία ηγείται του υπεύθυνου για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων Υπουργείου, φέροντας, έτσι, την αντικειμενική πολιτική ευθύνη, προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή για τα πορίσματα της έρευνας που οδήγησε στην παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Μ. Σταυριανουδάκη, καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνει το Υπουργείο, ως υπεύθυνο επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία και το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων εκλογέων που εγγράφηκαν και εγγράφονται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού και στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων επιστολικής ψήφου.

3) Την κλήση ενώπιον της Επιτροπής του Προέδρου της ΑΠΔΠΧ, κ. Κ. Μενουδάκο, προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή για την πορεία της έρευνας της Αρχής στην υπόθεση της διαρροής δεδομένων, καθώς και για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας, και

4) Την άμεση υποβολή από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας αιτήματος για τη διαβίβαση των πορισμάτων της έρευνας του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΝΔ που οδήγησαν στην παραίτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου και του Γενικού Γραμματέα Αποδήμων του κόμματος, καθώς και κάθε άλλου συναφούς εγγράφου.





Οι Αιτούντες Βουλευτές



Ευαγγελία Λιακούλη



Παναγιώτης Δουδωνής



Δημήτριος Μπιάγκης





