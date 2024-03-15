Παραιτήσεις, αντιδράσεις και... το πολιτικό σκηνικό στο «κόκκινο» μετά την ανακοίνωση της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου να αποσυρθεί -μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο- από τη μάχη των ευρωεκλογών. Η αποστολή email σε ψηφοφόρους του απόδημου ελληνισμού είχε ως αποτέλεσμα ραγδαίες εξελίξεις τόσο για την ευρωβουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, όσο και για τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη, αλλά και τον γραμματέα Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, Νίκο Θεοδωρόπουλο, οι οποίοι αμφότεροι παραιτούνται από τις θέσεις τους.

Με δήλωσή της, η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την υποψηφιότητά της για τις ευρωεκλογές, ενώ είχε προηγηθεί δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, με την οποία είχε παραδεχθεί ότι υπάρχει θέμα και ότι ερευνάται και από την κυβέρνηση.

«Καταθέτω σήμερα στην ΑΠΔΠΧ, όπως μου ζητήθηκε, στοιχεία που αφορούν στο γνωστό θέμα της αποστολής newsletter από το γραφείο μου. Στην πολιτική μου πορεία υπήρξα πάντοτε ένας "στρατιώτης" της μεγάλης παράταξης της ΝΔ και την υπηρέτησα από όποια θέση μου ζητήθηκε. Ως Ευρωβουλευτής, επί 5 χρόνια έδωσα πολλές μάχες για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Για όλη αυτή την πορεία προφανώς αξιολογούμαι και κρίνομαι.

Πιστή στις αρχές, στις αξίες και στην αγάπη μου για την Ελλάδα, ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό για την απόφασή μου να μην συμμετάσχω ως υποψήφια Ευρωβουλευτής στις επερχόμενες Ευρωεκλογές του Ιουνίου εάν το θέμα αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί πλήρως.

Αυτό, γιατί η συνείδησή μου δεν μου επιτρέπει να συμμετέχω άθελά μου στις προσπάθειες κάποιων να πλήξουν τον θεσμό της επιστολικής ψήφου, την Κυβέρνηση Μητσοτάκη ή το κύρος της Ελλάδας.

Ο λόγος τώρα είναι αποκλειστικά στις αρμόδιες αρχές που διερευνούν την υπόθεση και είμαι βέβαιη πως θα καταλήξουν ταχύτατα στην ανάδειξη της αλήθειας και των πραγματικών διαστάσεων του συγκεκριμένου θέματος. Επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά πως θα συνεργαστώ μαζί τους σε ό,τι μου ζητηθεί», ανέφερε στη δήλωσή της η Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου.

Παραίτηση Σταυριανουδάκη και Θεοδωρόπουλου

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, έγινε γνωστό ότι παραιτούνται των θέσεών τους τόσο ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης, όσο και ο γραμματέας Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Θεοδωρόπουλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως προέκυψε από την έρευνα, η λίστα περιήλθε στην διάθεση της κυρίας Ασημακοπούλου από συνεργάτη του γενικού γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη, μέσω του Νίκου Θεοδωρόπουλου.

Η επίμαχη διαρροή δεν φαίνεται να σχετίζεται χρονικά με την πλατφόρμα εγγραφών για την επιστολική ψήφο, γιατί ο Σταυριανουδάκης είχε αυτή την αρμοδιότητα μέχρι τον Ιούνιο του 2023.

Υπό τα δεδομένα αυτά, όπως έλεγαν από την κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός ήθελε να κλείσει το θέμα χωρίς καμία έκπτωση και για αυτό, η μεν Ασημακοπούλου διευκόλυνε και έθεσε αυτήν εκτός κούρσας ευρωεκλογών, ο δε Σταυριανουδάκης παραιτήθηκε από γενικός γραμματέας, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη της διαρροής προσωπικών δεδομένων.

Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με τον Νίκο Θεοδωρόπουλο που σήμερα είναι Γραμματέας Αποδήμων της ΝΔ.

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει εξηγήσεις

Μετά την παραίτηση της Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε ανακοίνωση, ζητώντας εξηγήσεις από την κυβέρνηση. Πιο αναλυτικά:

«Πέρασαν δύο εβδομάδες μετά τις καταγγελίες αποδήμων ότι δέχτηκαν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους προεκλογικό υλικό από την ευρωβουλεύτρια της ΝΔ, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Ήταν οι ίδιες διευθύνσεις που είχαν δώσει οι απόδημοι στο Υπουργείο Εσωτερικών για την κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων της επιστολικής ψήφου. Σήμερα μαθαίνουμε ότι η κ. Ασημακοπούλου «αποφάσισε» -εξωθήθηκε- να μην είναι υποψήφια στις ευρωεκλογές, «μέχρι να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση».

Ωστόσο, δύο εβδομάδες μετά επικρατεί άκρα σιωπή και η αποκάλυψη της αλήθειας αποτελεί ακόμα ζητούμενο. Όχι μία και δύο, αλλά τέσσερις διαφορετικές έρευνες ξεκίνησαν μετά από τις καταγγελίες για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων των αποδήμων στην ευρωβουλεύτρια της ΝΔ: από την Εισαγγελία Αθηνών, από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, από την κυβέρνηση, σύμφωνα με δηλώσεις του ίδιου του Κυρ. Μητσοτάκη και από το Υπουργείο Εσωτερικών, που διενεργεί εσωτερικό έλεγχο. Τι ανακάλυψε το Μαξίμου, αλλά δεν το λέει; Τι έχει να παρουσιάσει η κ. Κεραμέως, η οποία σιωπούσε για τέσσερις ολόκληρες ημέρες μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου;

Η κυβέρνηση οφείλει, έστω για μία φορά, να δώσει απαντήσεις και να αναλάβει, επιτέλους, το πολιτικό κόστος. Πώς έγινε η διαρροή και από ποιον; Γιατί δεν προστατεύθηκαν τα προσωπικά δεδομένα των αποδήμων; Έχουν γίνει και άλλες διαρροές και προς τα πού;

Μέσα σε μια στιγμή η κυβέρνηση κατάφερε να ρίξει σκιές στο αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας με επιστολική ψήφο και να επαναβεβαιώσει ότι όσα λέει περί διαφάνειας και δημοκρατίας, είναι απλώς επικοινωνιακά «λόγια του αέρα».

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία ζητά άμεσα την πλήρη διερεύνηση του εξαιρετικά σοβαρού πολιτικού σκανδάλου, το οποίο προέκυψε με ευθύνη της κυβέρνησης λίγο πριν από τις ευρωεκλογές. Επιτέλους να πάψουν τα παιχνίδια της με τους θεσμούς και τη δημοκρατία!».

Κασσελάκης: Οι ερωτήσεις προς τον Μητσοτάκη εξακολουθούν να ισχύουν

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος σχολίασε:

«Άλλο ένα «κάτσε λίγο στην άκρη μέχρι να ξεχαστεί και επιστρέφεις» από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μετά τον σάλο για την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων χιλιάδων αποδήμων, η κυρία Ασημακοπούλου αποσύρεται -ετεροχρονισμένα- από το ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ.

Οι ερωτήσεις για τον κ. Μητσοτάκη εξακολουθούν να ισχύουν:

-Πώς η ευρωβουλεύτρια απέκτησε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα χιλιάδων πολιτών; -Συνεργάστηκε με το υπουργείο Εσωτερικών ή ΠΩΣ αλλιώς;

Καλώ τον πρωθυπουργό να σταματήσει να κρύβεται. Όσα εξιλαστήρια θύματα κι αν θυσιάσει, και αυτή η πραγματικότητα θα τον κυνηγάει».

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έχει μετατρέψει το υπουργείο Εσωτερικών σε εκλογικό της κέντρο με ευθύνη του Μαξίμου

«Σήμερα επιβεβαιώθηκε αυτό που καταγγείλαμε από την αρχή: Η Νέα Δημοκρατία έχει μετατρέψει το υπουργείο Εσωτερικών με ευθύνη της πολιτικής της ηγεσίας και του Μεγάρου Μαξίμου, σε εκλογικό της κέντρο» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

«Προσωπικά δεδομένα δεκάδων χιλιάδων αποδήμων έφτασαν μέσω του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου και του Τομεάρχη Απόδημου της Νέας Δημοκρατίας σε ευρωβουλευτή της. Η αποχώρηση της κ. Ασημακοπούλου από το ευρωψηφοδέλτιο αφορά μόνο την ίδια και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως απαλλαγή από τις βαρύτατες ευθύνες της».

«Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της εκλογικής διαδικασίας και η ακεραιότητα των εκλογικών δεδομένων. Υπεύθυνη επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, είναι βάσει του νόμου η αρμόδια υπουργός, κ. Κεραμέως, και το υπουργείο Εσωτερικών» αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη σε μια έμμεση αναφορά για την επιστολική ψήφο.

«Η υπουργός πρέπει να λογοδοτήσει για τη διαρροή των δεδομένων και να αναλάβει την ευθύνη. Ευθύνη που την βαραίνει προσωπικά ως επικεφαλής του υπουργείου Εσωτερικών και δεν μεταβιβάζεται σε γενικούς γραμματείς και λοιπά στελέχη» καταλήγει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

