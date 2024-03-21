Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Ξεκινά η σύνοδος κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών

Η στήριξη στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή αμυντική στρατηγική και βιομηχανία, οι τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα και η διεύρυνση αναμένεται να είναι τα βασικά θέματα της τακτικής Εαρινής Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες.

Η Ελλάδα, τονίζουν κυβερνητικές πηγλες, ως ένα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ με τα μεγαλύτερα κατά κεφαλήν ποσοστά αμυντικών δαπανών στη Συμμαχία έχει βαρύνοντα λόγο.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη τοποθετηθεί για την ανάγκη κοινού βηματισμού στις αμυντικές προμήθειες της ΕΕ και για τις κοινές προσπάθειες με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Όπως έχει επισημάνει, εξάλλου, η Ευρώπη πρέπει να βρει έναν τρόπο να ξοδεύει πιο έξυπνα στην άμυνα.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να τονίσει ότι η ΕΕ πρέπει να βρει τρόπο για κοινές προμήθειες αμυντικού υλικού στην Ουκρανία με αποζημίωση των κρατών-μελών για αμυντικό υλικό ευρωπαϊκής προέλευσης.

Αναφορικά με τη συμμετοχή τρίτων χωρών στην αμυντική στήριξη της Ουκρανίας, η θέση της Ελλάδας είναι ότι αυτή θα πρέπει να γίνει μέσω των σχημάτων, που έχουν ήδη διαμορφωθεί, υπό την προϋπόθεση ότι τρίτες χώρες δεν παρακάμπτουν τις κυρώσεις έναντι της Ρωσίας, όπως τονίζουν σχετικώς κυβερνητικές πηγές.

Ταυτόχρονα ο πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η πρόβλεψη στους νέους δημοσιονομικούς κανόνες για την εξαίρεση των αμυντικών δαπανών κατά τη διαδικασία υπολογισμού του υπερβολικού ελλείμματος. Ωστόσο, όπως προϊδεάζουν αρμόδιες κυβερνητικές πηγές αναμένεται να τονίσει ότι αυτή η πρόβλεψη δεν αρκεί, ούτε είναι φιλόδοξη σε σχέση με όσα πρέπει να γίνουν στην ευρωπαϊκή άμυνα.

Μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να υπογραμμίσει ότι θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση για το πώς θα βρεθούν αυτά τα κεφάλαια, πώς θα χρηματοδοτηθεί δηλαδή η ευρωπαϊκή άμυνα την ώρα που απαιτείται από τα κράτη-μέλη της ΕΕ να προχωρήσουν σε επενδύσεις σε διάφορα πεδία.

Σχετικά με την Ουκρανία, σταθερή θέση της Ελλάδας είναι η συνέχιση της στήριξης της όπως τονίζουν κυβερνητικές πηγές. Σε αυτό το πλαίσιο ο πρωθυπουργός πρόκειται να ενημερώσει τους ομολόγους του για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Οδησσό, για τις συζητήσεις του με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολόντιμιρ Ζελένσκι, αλλά και για τη σημασία του Ουκρανικού Νότου, με αιχμή τον ουκρανικό θαλάσσιο διάδρομο για την εξαγωγή αγαθών. Επιπλέον, θα ενημερώσει και για την επίθεση με πυραύλους κατά την παραμονή του στην Οδησσό.

Αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επαναλάβει την αυξανόμενη ανησυχία της ελληνικής πλευράς για τις μεγάλες απώλειες αμάχων και την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές. Αναμένεται εξάλλου να υπογραμμίσει την ανάγκη άμεσης κατάπαυσης του πυρός, απελευθέρωσης όλων των ομήρων, αλλά και διάνοιξης όλων των οδών για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, προκειμένου να ανακουφιστούν οι αθώοι, που υποφέρουν στη Γάζα.

Τέλος, πρόκειται να τονίσει ότι είναι σημαντικό να αποτραπεί η περαιτέρω αποσταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής και θα επαναλάβει ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε κάθε προσπάθεια που θα οδηγήσει στην επίτευξη περιφερειακής σταθερότητας.

Πηγή: skai.gr

