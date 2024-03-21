ΣΥΡΙΖΑ: Οι ύβρεις Μαρινάκη προσβάλλουν τα θύματα των Τεμπών και τους συγγενείς τους

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης συνέχισε και σήμερα τα ολισθήματα, εξαπολύοντας για μία ακόμη φορά ύβρεις που προσβάλλουν όχι την αντιπολίτευση, όπως ίσως νομίζει, αλλά τα θύματα του εγκλήματος των Τεμπών και τους συγγενείς τους» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωση του.

Ειδικότερα, κατηγορεί τον κ. Μαρινάκη ότι «επέμεινε στον άθλιο χαρακτηρισμό "πολιτικές βδέλλες", προσπαθώντας να μειώσει την προσπάθεια που καταβάλλεται ώστε να τιμωρηθούν οι πραγματικοί ένοχοι για την τραγωδία που οδήγησε στον θάνατο 57 νέων ανθρώπων». Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «του επιστρέφει τον χαρακτηρισμό» και τον «ενημερώνει» πως «πολιτικές βδέλλες» είναι «εκείνοι που συνεχίζουν να ασελγούν στη μνήμη των αδικοχαμένων ανθρώπων», «όσοι προσπαθούν να καλύψουν πολιτικά πρόσωπα εκμεταλλευόμενοι τη θέση τους, θεωρώντας πως δεν χρειάζεται να λογοδοτούν στον ελληνικό λαό», «όσοι προσπαθούν να καλύψουν τους εμπλεκόμενους πολιτικούς», «εκείνοι που κρύφτηκαν χθες αφήνοντας άδεια τα κυβερνητικά έδρανα, ενώ την ίδια στιγμή παρακολουθούσαν με αγωνία από τα θεωρεία οι συγγενείς των θυμάτων».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προσθέτει ότι «ο χαρακτηρισμός αυτός ανήκει σε όσους συνεχίζουν να δείχνουν ασέβεια στο αίμα και τον κόπο των Ελλήνων πολιτών. Που δεν ενδιαφέρονται για το γεγονός πως η μεγάλη πλειοψηφία υποφέρει από την ακρίβειά και την υπερφορολόγηση, ενώ παράλληλα διακατέχεται από αίσθημα ανασφάλειας που αφορά ακόμη και τις καθημερινές του μεταφορές». Σχολιάζει ότι «ο κύριος Μαρινάκης θα έπρεπε να ζητήσει συγνώμη εκ μέρους του πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη αλλά και του κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή που χθες απουσίαζαν από τη Βουλή, παρά να κουνάει το δάχτυλο σε όσους αγωνίζονται για να βγει η αλήθεια στο φως».

Καταληκτικά, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογραμμίζει ότι «όσο συνεχίζουν να ασελγούν στη μνήμη των αδικοχαμένων παιδιών και να αγνοούν τον πόνο των συγγενών, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν θα κάνει ούτε βήμα πίσω. Θα στέκεται δίπλα τους, μέχρι τη δικαίωση τους».

