Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Πριν λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που ψηφίστηκαν από τη Βουλή τον τελευταίο μήνα και τόνισε πως η προσοχή της Κυβέρνησης είναι στραμμένη σε ζητήματα καθημερινότητας.

Ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Έχουμε συζητήσει πολλές φορές για το πρόβλημα της ακρίβειας το οποίο αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της Κυβέρνησής μας και πιστεύω ότι οι παρεμβάσεις τις οποίες έχουμε κάνει δείχνουν κάποια πρώτα αποτελέσματα, χωρίς σε καμία περίπτωση να μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι και ότι σταματούμε την προσπάθειά μας. Οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης έχουν οδηγήσει σε αισθητές μειώσεις σε μια σειρά από καταναλωτικά προϊόντα. Συμπεριλαμβάνεται σε αυτά το βρεφικό γάλα στο οποίο υπάρχουν μειώσεις πάνω από 15%».

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι έλεγχοι στην αγορά συνεχίζονται αμείωτοι, ενώ τόνισε ότι το μήνυμα που εκπέμπει η κυβέρνηση είναι σαφές ότι δεν πρόκειται να ανεχθούμε φαινόμενα κερδοσκοπίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιούνται στον τομέα της Υγείας με ευρωπαϊκούς πόρους και πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης για την βελτίωση των υποδομών και του εξοπλισμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στα ζητήματα ασφαλείας εντός των Πανεπιστημίων: «Οι παράνομες πράξεις δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές. Η Κυβέρνηση και η Ελληνική Αστυνομία θα είναι στην πρώτη γραμμή της απόδοσης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων σε αυτούς που πραγματικά ανήκουν: στους φοιτητές, στους καθηγητές, έτσι ώστε τα Πανεπιστήμια να παραμείνουν εστίες γνώσης και να μην μπορούν να βρίσκουν εκεί καταφύγιο κάποιοι, εντός ή εκτός πανεπιστημίου που επιδιώκουν να τα μετατρέψουν σε χώρο βίας και σε χώρους στείρων συγκρούσεων. Αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί. Χρειαζόμαστε και την συνεργασία των Πρυτανικών Αρχών, οι οποίες και αυτές πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να αναλάβουν και αυτές τις ευθύνες τους. Δεν γίνεται να υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι να προβαίνουν σε τέτοιες παράνομες πράξεις κατ' επανάληψη και τα Πανεπιστήμια να μην προχωρούν στην προφανή κίνηση που δεν είναι άλλη από τη διαγραφή τους από το Πανεπιστήμιο».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης των Ευρωπαίων ηγετών με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Abdel Fattah El-Sisi, ο Πρωθυπουργός επισήμανε την αναβάθμιση της σχέση των δύο χωρών σε μια συνολική και στρατηγική εταιρική σχέση.

Το σχέδιο Κοινής Δήλωσης που υπεγράφη καθορίζει δομικά στοιχεία για την υλοποίηση της πρόθεσής μας να καταστεί βαθύτερη αυτή η στρατηγική εταιρική σχέση σε οικονομικά και ενεργειακά θέματα, στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. Παράλληλα η διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, διασφαλίζει ότι οι ανανεώσιμες πηγές που θα αναπτυχθούν θα ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε, επιπλέον, πως «είναι εξαιρετικά σημαντικό να αντιμετωπιστούν οι διακινητές που εκμεταλλεύονται την απελπισία αθώων ανθρώπων, ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ανοίξουν άλλες, νέες οδοί παράνομης μετανάστευσης προς την Ευρώπη».

Αναφορικά με το ζήτημα της Γάζας ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός και για απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, σημείωσε ότι η Αίγυπτος είναι κομβική χώρα για τη διαχείριση του μεταναστευτικού για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόνισε την ανάγκη συνεργασίας της Αιγύπτου στη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης ώστε να μην ανοίξει ένας νέος μεταναστευτικός διάδρομος από τη Λιβύη προς την Κρήτη.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή δημοσίευσε τα αποτελέσματα της Έρευνας Κενών Θέσεων εργασίας για το τέταρτο τρίμηνο του 2023.

Ο αριθμός των Κενών Θέσεων Εργασίας κατά το Δ΄ τρίμηνο του 2023 παρουσιάζει αύξηση κατά 82,1% σε σύγκριση την αντίστοιχη χρονική περίοδο για το 2022 και βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από το 2009, με τις κενές θέσεις εργασίας να ανέρχονται σε πάνω από 38.000.

Η μεταβολή αυτού του δείκτη αποδεικνύει ότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση για εργαζομένους και ότι δημιουργούνται καθημερινά περισσότερες νέες θέσεις εργασίας. Ήδη, τα τέσσερα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί πάνω από 400.000 νέες θέσεις και η ανεργία έχει μειωθεί κατά περίπου 7% και μάλιστα παρουσιάζεται σημαντική μείωση της ανεργίας στις γυναίκες και τους νέους.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους, δηλαδή το μέσο ωρομίσθιο αυξήθηκε κατά 5,9% το 2023 μετά από αύξηση της τάξης του 5,5% για το 2022. Σωρευτικά έχει αυξηθεί 19,3% από το δεύτερο τρίμηνο του 2019, φτάνοντας τα επίπεδα του 2010.

Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να βελτιώνεται καθημερινά χάρη στην συνετή δημοσιονομική πολιτική της Κυβέρνησης και την επενδυτική της στόχευση, δημιουργώντας ακόμα περισσότερες νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Στόχος της Κυβέρνησης είναι απέναντι στην εισαγόμενη πληθωριστική κρίση να ενισχύσει με μόνιμα μέτρα το εισόδημα όλων των Ελλήνων πολιτών. 'Αλλωστε, σημειώνεται ήδη αύξηση 19% του μέσου μισθού (πάνω από το 14% του πληθωρισμού) και αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 20%, ενώ επίκειται και νέα αύξησή του το προσεχές χρονικό διάστημα.

Εισάγεται στην Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το οποίο επιδιώκεται η θέσπιση μέτρων εσωτερικού δικαίου για την πλήρη και αποτελεσματική ενσωμάτωση του Κανονισμού 2022/2065 τις Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Πράξη αποτελεί μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία της ΕΕ που εισάγει κανόνες άμεσης εφαρμογής σε όλα τα κράτη μέλη σχετικά με υπηρεσίες όπως οι μηχανές αναζήτησης, οι πάροχοι φιλοξενίας, τα online marketplaces και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στόχος της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες είναι να διασφαλιστεί ότι το ψηφιακό περιβάλλον σε όλη την ΕΕ είναι ασφαλές, προβλέψιμο και αξιόπιστο.

Μεταξύ άλλων, οι κανόνες εστιάζουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση παράνομων και επιβλαβών διαδικτυακών δραστηριοτήτων, την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και την προστασία των ανηλίκων, αποφέροντας πολλαπλά οφέλη για τους χρήστες και αναβαθμίζοντας την προστασία των δικαιωμάτων τους.

Οι διαδικτυακές πλατφόρμες υποχρεούνται να παρέχουν μεγαλύτερη διαφάνεια στις υπηρεσίες τους, να διαθέτουν διαδικασίες για τη διαχείριση καταγγελιών περιεχομένου και να αποφεύγουν πρακτικές, όπως η κατάρτιση προφίλ με βάση ευαίσθητες κατηγορίες δεδομένων, όπως δεδομένα υγείας.

Παράλληλα το νομοσχέδιο εισάγει ρυθμίσεις όπως η αυτεπάγγελτη αναζήτηση και κατάργηση της έκδοσης δικαιολογητικών για τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών που γίνεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, με σκοπό την διευκόλυνση των πολιτών στις καθημερινές συναλλαγές τους.

Αύριο, Τετάρτη 20 Μαρτίου ο Πρωθυπουργός θα παρευρεθεί στην τελετή παραλαβής τριών νέων πολεμικών ελικοπτέρων από το Πολεμικό Ναυτικό.

Τα τρία νέα ελικόπτερα τύπου Romeo MH-60R Seahawk είναι τα πιο σύγχρονα ελικόπτερα ανθυποβρυχιακού πολέμου στον κόσμο και θα ενισχύσουν σημαντικά τις ικανότητες του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού».

