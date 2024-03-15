Την παραίτησή του στον πρωθυπουργό υπέβαλλε σήμερα ο ΓΓ του ΥΠΕΣ, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, η οποία και έγινε δεκτή.

Η παραίτηση του ανακοινώνεται λίγη ώρα μετά την απόσυρση της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου από το ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ, με αφορμή το σκάνδαλο που ξέσπασε με τα email που στάλθηκαν από την ευρωβουλευτή στους απόδημους Ελληνες για την επιστολική ψήφο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από όταν ήρθαν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες για τα μαζικά mails από την ευρωβουλευτή της ΝΔ, παράλληλα με αυτές της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και του υπουργείου Εσωτερικών, οπως είπε και δημόσια ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελευταία του συνέντευξη στον ΣΚΑΪ, το Μαξίμου και ο ίδιος έκαναν τη δικη τους «έρευνα» για το τι έχει συμβεί.

Τελικά, όπως προέκυψε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες την λίστα η κα Ασημακοπούλου απέκτησε από συνεργάτη του γενικού γραμματέα του υπουργείου εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη, μέσω του Νίκου Θεοδωρόπουλου.

Όπως αποδεικνύεται, σε καμία περίπτωση η επίμαχη διαρροή δεν σχετίζεται επ ουδενί χρονικά με την πλατφόρμα εγγραφών για την επιστολική ψήφο, γιατί ο Σταυριανουδάκης είχε αυτή την αρμοδιότητα μέχρι τον Ιούνιο του 2023.

Υπό τα δεδομένα αυτά, όπως έλεγαν από την κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός ήθελε να κλείσει το θέμα χωρίς καμία έκπτωση και για αυτό, η μεν Ασημακοπούλου διευκόλυνε και έθεσε αυτήν εκτός κούρσας ευρωεκλογών, ο δε Σταυριανουδάκης παραιτήθηκε από γενικός γραμματέας, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη της διαρροής προσωπικών δεδομένων.

Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με τον Νίκο Θεοδωρόπουλο που σήμερα είναι Γραμματέας Αποδήμων της ΝΔ.

Όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, η εξέλιξη αυτή αδικεί την εν γένει παρουσία της Ασημακοπούλου στο ευρωκοινοβούλιο καθώς και το έργο του Σταυριανουδάκη στο Εσωτερικών, αλλά είναι κάποια πράγματα που δύσκολα μπορούν να ξεπεραστούν.

Πηγή: skai.gr

