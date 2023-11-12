Του Αντώνη Αντζολέτου

Κρίσιμη θεωρείται η δεύτερη ημέρα της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που αναμένεται να ολοκληρωθεί το απόγευμα.

Τα βλέμματα είναι στραμμένα στις ομάδες της Ομπρέλας, της Έφης Αχτσιόγλου και του Διονύση Τεμπονέρα.

Η πρώην υπουργός Εργασίας με τους συνεργάτες της αναμένεται να πραγματοποιήσουν σύσκεψη σήμερα με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως δεν σχεδιάζουν να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Το ίδιο φέρεται να αποφάσισε και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος με τους συντρόφους του χθες το βράδυ αν και τα δεδομένα θα επαναξεταστούν. Είναι πολύ πιθανό επίσης να δημοσιοποιήσουν εντός της ημέρας και το κείμενο αποχώρησής τους από το κόμμα.

Ο κ.Τεμπονέρας και αυτός προσανατολίζεται να απέχει.

Πως θα διαμορφωθεί η Πολιτική Απόφαση

Ημέρα μαραθωνίου σήμερα στην Αθήνα και το ίδιο ισχύει για τον Στέφανο Κασσελάκη σε σχέση με το κόμμα στο οποίο ηγείται. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και μέχρι το απόγευμα πολλά μπορεί να αλλάξουν, καθώς το βλέμμα είναι στραμμένο κυρίως στο κείμενο της Πολιτικής Απόφασης.

Τα στελέχη που διαφοροποιήθηκαν ανοιχτά με το δημοψήφισμα, όμως παρέμειναν στη συνεδρίαση, επιθυμούν να ενταχθεί στο κείμενο μια διατύπωση αποτροπής του δημοψηφίσματος ή αποσύνδεσής του από τις διαγραφές.

Αυτό θα σημαίνει υποχώρηση του Στέφανου Κασσελάκη θα κρίνει, όμως αν θα έχει την πλειοψηφία. Θα περιλαμβάνει και πολιτική καταδίκη όσων στελεχών βάλουν κατά του κόμματος υπονομεύοντας τη λειτουργία του ως αξιωματική αντιπολίτευση. Στο προ-σχέδιο της Πολιτικής Απόφασης δεν υπήρχε καμία σχετική αναφορά, αυτό βέβαια θα αλλάξει.

Το κλίμα χθες ήταν εκρηκτικό μετά την ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς οι αναφορά ειδικά για «πέμπτη φάλαγγα» θεωρήθηκε εμπρηστική, ενώ με την επιμονή στο δημοψήφισμα έδειξε πως εξακολουθεί να επενδύει στην αδιαμεσολάβητη σχέση με τη βάση, με τα όργανα να περνούν σε δεύτερη μοίρα.

Στο κάδρο μπήκε πιο ξεκάθαρα αυτή τη φορά και η Επιτροπής Δεοντολογίας για αυτό άλλωστε του απάντησε και ο πρόεδρος της Αντώνης Κοτσακάς πως "δεν εντέλλεται από κανέναν". Εκτός απροόπτου οι εργασίες της επιτροπής θα κλείσουν με την δευτερολογία του Στέφανου Κασσελάκη.



