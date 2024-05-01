Τις τελευταίες στιγμές μιας γυναίκας που έχασε τη ζωή της αφού ξυλοκοπήθηκε βάναυσα από τον υπουργό σύζυγό της στο Καζακστάν αποτυπώνει βίντεο που παρουσιάστηκε ενώπιον του δικαστηρίου.

Ειδικότερα, στα πλάνα του βίντεο φαίνεται η αστρολόγος Saltanat Nukenova, 31, να ξυλοκοπείται βάναυσα από τον σύζυγό της, Kuandyk Bischimbayev, 43, πρώην υπουργό Οικονομίας του Καζακστάν, σε ένα εστιατόριο που ανήκει σε έναν από τους συγγενείς του.

Το βίντεο παρουσιάστηκε ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας, ενώ πρόκειται για την πρώτη δίκη για φόνο που μεταδίδεται διαδικτυακά. Η δίκη ονομάστηκε «δίκη του αιώνα» και οδήγησε σε δράσεις κατά τις οποίες δεκάδες χιλιάδες πολίτες υπέγραψαν αιτήσεις για αυστηρότερες ποινές για την ενδοοικογενειακή βία .

Ο Bishimbayev, ο οποίος αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 20 χρόνια εάν κριθεί ένοχος, είχε υποστηρίξει στο δικαστήριο ότι η σύζυγός του πέθανε από αυτοτραυματισμό.

Όμως, τα πλάνα κλειστού κυκλώματος διαψεύδουν τον ισχυρισμό του, καθώς δείχνουν τον πολιτικό να γρονθοκοπεί και να κλωτσάει την ανυπεράσπιστη σύζυγό του για περισσότερες από δύο ώρες.

Ο Bishimbayev παραδέχτηκε τελικά στο δικαστήριο την περασμένη Τετάρτη ότι την είχε ξυλοκοπήσει και «άθελά της» προκάλεσε τον θάνατό της.

Στο βίντεο, το ζευγάρι φαίνεται να μαλώνει έξω από ένα εστιατόριο που ονομάζεται BAU, που ανήκει σε συγγενή του υπουργού στην πρωτεύουσα του Καζακστάν, Αστάνα.

Ο Bishimbayev φαίνεται να χτυπά θυμωμένος τη γυναίκα του και να την τραβάει στο έδαφος από τα μαλλιά της, όπου την κλωτσά τέσσερις φορές ενώ εκείνη είναι στο έδαφος. Καθώς σηκώνεται, πιάνει τον λαιμό της και της καταφέρνει ένα χτύπημα με αντικείμενο στο σαγόνι.

Στη συνέχεια, καθώς η γυναίκα προσπαθεί να σηκωθεί, την κλωτσάει ξανά, την πιάνει από τα μαλλιά και τη σέρνει μακριά.

Η Saltanat Nukenova, η οποία εργαζόταν ως αστρολόγος, βρέθηκε νεκρή το επόμενο πρωί σε ένα από τα δωμάτια VIP του εστιατορίου, με τον ιατροδικαστή που εξέτασε τη σορό της να προσδιορίζει ως αιτία θανάτου τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη.

