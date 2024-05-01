Λογαριασμός
Περισσότερες από 100 συλλήψεις από το NYPD στο Κολούμπια - Εκκενώθηκε το υπό κατάληψη κτίριο - Βίντεο

Η διοίκηση του Κολούμπια ενέκρινε την εισβολή, αφού οι διαδηλωτές αψήφησαν την προθεσμία που είχε δοθεί για να διαλυθούν.

UPDATE: 09:55
Κολούμπια

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης, το γνωστό NYPD, έκανε έφοδο χθες το βράδι στο κτίριο Χάμιλτον του πανεπιστημίου Κολούμπια, το οποίο είχαν καταλάβει φιλοπαλαιστίνιοι φοιτητές μετά το τελεσίγραφο της διοίκησης να διαλυθούν.

Το NYPD προχώρησε στη σύλληψη πάνω από 100 διαδηλωτών, οι οποίοι φορώντας χειροπέδες φώναζαν «ντροπή σας!» στους αστυνομικούς που τους μετέφεραν στις κλούβες.

Η αστυνομία έκανε χρήση φωτοβολίδων κρότου-λάμψης.

Η αστυνομία αναφέρει επίσης ότι έχει διώξει όλους τους διαδηλωτές από την πανεπιστημιούπολη, μαζί και εκείνους που είχαν στήσει έναν καταυλισμό για σχεδόν δύο εβδομάδες στο campus.

Αξιωματικοί του NYPD μπήκαν στο κατειλημμένο Hamilton Hall από παράθυρο του δεύτερου ορόφου, χρησιμοποιώντας σκάλες.

Η διοίκηση του Κολούμπια ενέκρινε την εισβολή, αφού οι διαδηλωτές αψήφησαν την προθεσμία που είχε δοθεί για να διαλυθούν.

Η εισβολή έγινε λίγες ώρες αφότου ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς δήλωσε ότι η κινητοποίηση στο Κολούμπια, ένα από τα πανεπιστήμια της Ivy League, «πρέπει να τελειώσει τώρα».

Σύμφωνα με τον ίδιο στις κινητοποιήσεις είχαν διεισδύσει «επαγγελματίες εξωτερικοί ταραχοποιοί».

«Αφού μάθαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι το Hamilton Hall είχε καταληφθεί, βανδαλιστεί και αποκλειστεί, δεν είχαμε άλλη επιλογή» ​​δήλωσε εκπρόσωπος του πανεπιστημίου σε δήλωση.

Τα πανεπιστήμια των ΗΠΑ έχουν κατακλυστεί από διαδηλώσεις καθώς οι φοιτητές απαιτούν μποϊκοτάζ σε εταιρείες και άτομα που έχουν δεσμούς με το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είπε ότι οι διαδηλώσεις θα πρέπει να είναι ειρηνικές, αλλά «η βίαιη κατάληψη κτιρίων δεν είναι ειρηνική, είναι λάθος».

