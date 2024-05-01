Η αστυνομία της Νέας Υόρκης, το γνωστό NYPD, έκανε έφοδο χθες το βράδι στο κτίριο Χάμιλτον του πανεπιστημίου Κολούμπια, το οποίο είχαν καταλάβει φιλοπαλαιστίνιοι φοιτητές μετά το τελεσίγραφο της διοίκησης να διαλυθούν.

Το NYPD προχώρησε στη σύλληψη πάνω από 100 διαδηλωτών, οι οποίοι φορώντας χειροπέδες φώναζαν «ντροπή σας!» στους αστυνομικούς που τους μετέφεραν στις κλούβες.

NYPD officers took dozens of protesters on Columbia University's campus into custody Tuesday night. CBS New York had team coverage from @AliBaumanTV, @alecia__reid, @naveencbs2ny and @DBrennanTV. https://t.co/bPdAEsCV0a — CBS New York (@CBSNewYork) May 1, 2024

Η αστυνομία έκανε χρήση φωτοβολίδων κρότου-λάμψης.

Η αστυνομία αναφέρει επίσης ότι έχει διώξει όλους τους διαδηλωτές από την πανεπιστημιούπολη, μαζί και εκείνους που είχαν στήσει έναν καταυλισμό για σχεδόν δύο εβδομάδες στο campus.

BREAKING: POLICE AT COLUMBIA UNIVERSITY BARRICADING OBSERVERS, MEDICS, JOURNALISTS, STUDENTS INTO JOHN JAY AFTER PUSHING THEM ALL THE WAY BACK pic.twitter.com/w3p6NLpNa3 — Columbia Students for Justice in Palestine (@ColumbiaSJP) May 1, 2024

Αξιωματικοί του NYPD μπήκαν στο κατειλημμένο Hamilton Hall από παράθυρο του δεύτερου ορόφου, χρησιμοποιώντας σκάλες.

Absolutely insane footage of the NYPD entering Columbia University. It’s endless. pic.twitter.com/6zc3Pji0Lz — Read Let This Radicalize You (@JoshuaPHilll) May 1, 2024

Η διοίκηση του Κολούμπια ενέκρινε την εισβολή, αφού οι διαδηλωτές αψήφησαν την προθεσμία που είχε δοθεί για να διαλυθούν.

Η εισβολή έγινε λίγες ώρες αφότου ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς δήλωσε ότι η κινητοποίηση στο Κολούμπια, ένα από τα πανεπιστήμια της Ivy League, «πρέπει να τελειώσει τώρα».

SWAT AND SRG HAVE INVADED COLUMBIA’S CAMPUS AND ARE ENTERING HIND’S HALL. THEY HAVE FORCED OUT ALL PRESS TO PREVENT RECORDINGS OF THEIR BRUTALITY. pic.twitter.com/LJJ5nKrUWe — National Students for Justice in Palestine (@NationalSJP) May 1, 2024

Σύμφωνα με τον ίδιο στις κινητοποιήσεις είχαν διεισδύσει «επαγγελματίες εξωτερικοί ταραχοποιοί».

«Αφού μάθαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι το Hamilton Hall είχε καταληφθεί, βανδαλιστεί και αποκλειστεί, δεν είχαμε άλλη επιλογή» ​​δήλωσε εκπρόσωπος του πανεπιστημίου σε δήλωση.

April 30 statement from Ben Chang, University spokesperson. For the complete statement and further information, please visit the link: https://t.co/2a4cc4vLeg pic.twitter.com/rr0890AC1n — Columbia University (@Columbia) April 30, 2024

Τα πανεπιστήμια των ΗΠΑ έχουν κατακλυστεί από διαδηλώσεις καθώς οι φοιτητές απαιτούν μποϊκοτάζ σε εταιρείες και άτομα που έχουν δεσμούς με το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είπε ότι οι διαδηλώσεις θα πρέπει να είναι ειρηνικές, αλλά «η βίαιη κατάληψη κτιρίων δεν είναι ειρηνική, είναι λάθος».

