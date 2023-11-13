Σήμερα το απόγευμα, το αργότερο το πρωί της Τρίτης, πρόκειται να στείλει στον Πρόεδρο της Βουλής την επιστολή ανεξαρτητοποίησής της, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Πέτα Πέρκα, βρισκόμενη σε «ψυχολογία κηδείας» όπως ανέφερε, σε συνέντευξή της στο Πρώτο Πρόγραμμα.

«Είναι πολύ δύσκολο. Είναι με πολύ πόνο, με πολλή σκέψη. Ενώ ήξερα ότι πρέπει να φύγω, με οδηγούσε όλη αυτή η πολιτική κατάσταση, όλο αυτό. Ξέρετε ποια είναι η έκφραση; Ετεροντροπή. Όμως θεωρώ ότι είμαι στην σωστή πλευρά της ιστορίας, ότι έκανα το καλό, είμαι ήσυχη σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι και βεβαίως δηλώνω καταρχάς, βουλευτής Φλώρινας, άρα τον νομό μου όχι μόνο δεν θα τον εγκαταλείψω, είχα κάνει και στην προηγούμενη θητεία σοβαρό κοινοβουλευτικό έργο, τώρα ακόμα περισσότερο, με τίμησε ο κόσμος και πραγματικά θα δουλέψω πολύ, γιατί είναι ένας δύσκολος νομός, αλλά και γενικότερα από την Αριστερά δεν αποστρατεύεται ένας άνθρωπος που έχει ζήσει όλη του τη ζωή στην Αριστερά» προσέθεσε η κ. Πέρκα.

Σχετικά με την απόφασή της, να μην παραδώσει την έδρα της η κ. Πέρκα, την αιτιολόγησε ως εξής. «Εάν είχα διαφωνήσει με τη γραμμή που έχω εκλεγεί ή δεν άντεχα ή οτιδήποτε άλλο σωστά θα παρέδιδα την έδρα. Όμως εδώ συμβαίνει το εξής, εγώ έχω εκλεγεί με μια συγκεκριμένη πολιτική γραμμή της ριζοσπαστικής Αριστεράς και άλλον πρόεδρο φυσικά, έτσι με επέλεξε ο κόσμος με αυτό το πρόγραμμα και αυτός που σήμερα μετακινείται είναι ο νέος πρόεδρος και ο νέος ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι τόσο καθαρό, γι’ αυτό φεύγουμε άλλωστε. Εγώ δεν είχα ποτέ φανταστεί ότι θα φύγω από αυτό το κόμμα που πραγματικά το χτίσαμε, το πονέσαμε με χαρές, πίκρες, απογοητεύσεις, διαβάσαμε, τεκμηριώσαμε. Είναι μεγάλη αυτή η ιστορία. Όμως δυστυχώς εγώ στεναχωριέμαι και πραγματικά το λέω, δεν θέλω να γίνει κακό σε αυτό το κόμμα, αλλά δεν γίνεται, έχει ήδη αρχίσει η μετάλλαξή του από την πρώτη μέρα» ανέφερε.

Η κ. Πέρκα επανέλαβε αυτό που είχε πει στο πρόσφατο παρελθόν, ότι θα βοηθούσε εάν μιλούσε ο Αλέξης Τσίπρας. «Το λέω και αλλιώς. Θα με ανακούφιζε. Εγώ είχα αναφερθεί και σε μια πρόταση του Προυστ που λέει ότι όταν κινδυνεύει κάτι που αγαπάς ή το υπερασπίζεσαι ή το εγκαταλείπεις. Και μάλιστα είχα πει τότε ότι εγώ το υπερασπίζομαι ακόμη» επισήμανε. «Δεν ξέρω, να τον αφήσουμε να μιλήσει όταν έρθει η ώρα. Γιατί ο κ. Κασσελάκης με όλα αυτά που λέει, είτε ξεφεύγουν είτε επίτηδες, βάλλει και κατά του προηγούμενου προέδρου όταν λέει την Κουμουνδούρου άδεια, όταν λέει ότι το κόμμα νοσεί. Πολύ βαριά έκφραση, θυμίζει άλλες εποχές» συμπλήρωσε.»

Αναφερόμενη σε σημεία της ομιλίας του Στ. Κασσελάκη στην ΚΕ, που προκάλεσαν την έντονη αποδοκιμασία στελεχών του κόμματος, όπως η «5η φάλαγγα της ΝΔ» για την οποία έκανε λόγο ο πρόεδρος του κόμματος, η κ. Πέρκα τόνισε «5η φάλαγγα; Ένας άνθρωπος νέος από την Αμερική που δεν έχει καμία σχέση με το κόμμα, με την Αριστερά, είναι μόλις 2 μήνες μέλος του κόμματος και έχει απέναντί του ανθρώπους αγωνιστές της Αριστεράς που έχουν πάει στα ΕΑΤ-ΕΣΑ, έχει άλλους ανθρώπους που έχουν δώσει τη ζωή τους και τους λέει 5η φάλαγγα. Εγώ εκείνη την ώρα σηκώθηκα όρθια. Περίμενα ότι όλη η αίθουσα θα αντιδράσει. Κανένας δεν μπορεί να τα ανεχτεί αυτά. Ούτε Pummaro τις θεωρίες, αυτό το μεγάλο κεφάλαιο της Αριστεράς».

Απαντώντας στο ότι είχαν προηγηθεί το προηγούμενο διάστημα σκληρές κουβέντες από ιστορικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για τον νέο πρόεδρο, η κ. Πέρκα αντέτεινε πως «είχαν πει πράγματα με πολιτική χροιά».

«Δηλαδή ακόμα και το Πέπε Γκρίλο είναι πολιτικοί χαρακτηρισμοί. Τι σημαίνει ο Τραμπ, είναι ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα της Αμερικής με όλη αυτή την πορεία που είχε, όπως ο Γκρίλο, ένα άλλο φαινόμενο, αυτά είναι φαινόμενα πολιτικά, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που εγώ θα έλεγα πάνω από όλα λαϊκισμό, αυταρχισμό κλπ., τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με ένα κόμμα της Αριστεράς και μάλιστα ένα κόμμα πλουραλιστικό όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κατάφερε να ενώσει κομμάτια της Αριστεράς για να γίνει ενιαίο κόμμα, άρα με τεράστιο σεβασμό στη διαφορετική άποψη. Και έρχεται ένας άνθρωπος και λέει θα καταργήσω τις τάσεις, θα καταργήσω τα όργανα, τα έχει καταργήσει όλα ουσιαστικά και σήμερα επικαλείται το καταστατικό, το οποίο είναι και ντροπή να το επικαλεστεί ένας άνθρωπος που ήρθε σε μια Κεντρική Επιτροπή που δεν την έκανε καν, να μας κάνει μια πρόταση για ένα δημοψήφισμα» προσέθεσε.

Επιπλέον, σημείωσε πως πηγαίνοντας στην Κεντρική Επιτροπή δεν είχε προαποφασίσει να αποχωρήσει.

«Όταν πήγα στην Κεντρική Επιτροπή πήγα με μια ομιλία, αρκετά σκληρή θα έλεγα, που αναγκάστηκα πλέον να δημοσιεύσω γιατί δεν μου δόθηκε η ευκαιρία, αφού δεν λειτουργούν και τα όργανα, αλλά δεν ήμουν και έτοιμη να φύγω σήμερα, χθες. Μετά από αυτή την τοποθέτηση όμως του κυρίου Κασσελάκη ήταν αδύνατο να μείνω. Έχουμε και μια αξιοπρέπεια και έχουμε και μια πορεία και έχουμε και ένα κόσμο που μας παρακολουθεί αριστερό, στη βάση του κόμματος που τα έχει χάσει» ανέφερε.

Ερωτηθείσα εάν προετοιμάζεται νέο κόμμα, η κ. Πέρκα καταρχήν ξεκαθάρισε ότι δεν αποστρατεύεται από την Αριστερά. «Ως βουλευτής Φλώρινας θα επιμείνω σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον ως ανεξάρτητη βουλευτής. Το μέλλον όμως είναι ανοιχτό. Αυτό το κομμάτι της Ριζοσπαστικής Ανανεωτικής Αριστεράς και με στοιχεία, θα το βάλω αυτό στην κουβέντα, γιατί αυτό με πληγώνει πάρα πολύ ότι λείπει το οικολογικό στοιχείο, η πράσινη μετάβαση, το φεμινιστικό, το δικαιωματικό. Αυτό είναι κάτι που λείπει στην Ελλάδα. Εύχομαι και ελπίζω να βρεθούν οι δυνάμεις και να μπορέσει να σχηματιστεί κάποια στιγμή, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι που θα γίνει και είναι σχεδιασμένο» είπε η κ. Πέρκα.

Στο ίδιο πλαίσιο, δήλωσε ακόμα πως «όλη αυτή η κίνηση σε καμία περίπτωση δεν θα ευνοήσει το καθεστώς Μητσοτάκη». «Αυτός είναι ο στόχος μας. Γι’ αυτό και φεύγουμε διότι βλέπουμε ότι αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως μεταλλάσσεται και πάει μάλλον, αυτά που λέει ο Κασσελάκης μάλλον προσιδιάζουν προς την κεντροδεξιά. Αυτό είναι πραγματικά που με πονάει. Ελπίζω να μην επισυμβεί αυτό που φαίνεται να γίνεται. Να επικρατήσει η φωνή της Αριστεράς, της λογικής. Δεν έχω πολλές ελπίδες γι’ αυτό. Γι’ αυτό και έχουμε αποχωρήσει. Αλλά μετακινείται ραγδαία. Ήδη ο κ. Κασσελάκης από την αρχή άλλαξε τα σήματα του κόμματος, στο ΣΥΡΙΖΑ το άλφα αντί για Αριστερά το λέει Ανασυγκρότηση. Μετά η ομιλία του στο ΣΕΒ ήταν κεντροδεξιά ομιλία, δηλαδή συμφωνούσε με τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτή η διαδικασία επίσης, η αδιαμεσολάβητη επαφή με τον λαό και καταργούμε το κόμμα στην πραγματικότητα τα ενδιάμεσα όργανα, Επιτροπή δεοντολογίας, Κεντρική Επιτροπή, οργανώσεις. Αυτά δεν προσιδιάζουν με κόμμα της Αριστεράς» είπε η κ. Πέρκα.

Ως προς το κατά πόσο ο κ. Κασσελάκης επηρεάζεται από τους ανθρώπους που τον στηρίζουν, σύμφωνα με όσα ανέφερε η κ. Πέρκα, παίζουν καθοριστικό ρόλο στις επιλογές του. «Υπάρχει και ένας ρεβανσισμός που θεωρώ ότι προέρχεται από εκεί. Δηλαδή, έχουμε δει διώξεις δημοσιογράφων. Εγώ προσωπικά έχω μια πορεία τεχνοκρατική, με τεχνογνωσία σε ό,τι αφορά παραγωγές και ενέργεια, υποδομές, Ελληνικό. Έχω μια τέτοια ιστορία. Αρκεί να σας πω ότι από όλες τις επιτροπές που ήμουν, έχω πάει σε μια υποεπιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Δεν είναι αυτό επιλογή που δείχνει ότι δεν έχω ρεβανσιστική διάθεση. Πιστεύω ότι πλαισιώνεται από ανθρώπους που θα μπορούσαν να τον συμβουλέψουν να παραμείνει στην Αριστερά, με όρους, αυτούς που ξέρουμε και τηρούμε τόσα χρόνια» επισήμανε καταλήγοντας.

