Δώρα Αυγέρη: Ο ΣΥΡΙΖΑ προχωρά μπροστά, ενδυναμωμένος από πείσμα και ζήλο

Για την ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία να πορευτεί στην επόμενη μέρα, με στόχο να μιλήσει για τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών και να κάνει αντιπολίτευση στη ΝΔ, έκανε λόγο η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Δώρα Αυγέρη, μιλώντας στο «MEGA».

«Μιλάμε για την επόμενη μέρα. Κανείς δεν χαίρεται και δεν επιχαίρει. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προχωρά μπροστά, ενδυναμωμένος από πείσμα και ζήλο, προσηλωμένος στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Ο κόσμος θέλει προτάσεις, θέλει λύσεις για αυτά που τον απασχολούν σήμερα», δήλωσε.

«Στις 12 η ώρα σήμερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα επισκεφτεί την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε γυρίσει σχεδόν όλη την Αθήνα, είχε πάει σε περιοχές της Πελοποννήσου, ακριβώς για να βρίσκεται κοντά στους πολίτες και τα προβλήματά τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παραμένει προσηλωμένος σε αυτήν την κατεύθυνση», επισήμανε η Δώρα Αυγέρη. «Κάποιοι και κάποιες επέλεξαν άλλους δρόμους. Πλέον δεν θα αξιολογούνται μόνο για αυτά που λένε για τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα αξιολογούνται για αυτά που λένε και αυτά που κάνουν για την κοινωνία και για την αντιπολίτευσή τους απέναντι στον πρωθυπουργό και τη ΝΔ», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση αν υπήρξαν προσπάθειες για ενότητα από την ηγεσία του κόμματος, η Δώρα Αυγέρη τόνισε: «μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι ο Στέφανος Κασσελάκης δεν κατέβαλε και δεν συνεχίζει να καταβάλει κάθε ενωτική προσπάθεια;».

«Σε κανένα κόμμα ένας νέος πρόεδρος δεν λοιδορήθηκε τόσο και με αυτόν τον τρόπο. Η κριτική που είδαμε το προηγούμενο διάστημα, ακόμα και η πιο κακοπροαίρετη, ξεπέρασε κάθε γραμμή ανοχής, όχι μόνο από τον ίδιο τον πρόεδρο του κόμματος, αλλά, νομίζω, από κάθε ευαίσθητο, δημοκρατικό και δίκαιο άνθρωπο», σημείωσε.

Ερωτηθείσα για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ανάγκη τα ιστορικά στελέχη, είπε: «προφανώς, αλλά δυο μήνες τώρα ακούμε πολλά λόγια, καταναλώθηκε πάρα πολλή φαιά ουσία, όχι με καλό σκοπό». «Οι λέξεις που βγήκαν από το στόμα δεν ήταν για να προσφέρουν στην ενότητα ή ακόμα και για να συμβουλέψουν το νέο πρόεδρο. Ειπώθηκαν ακριβώς για να πληγώσουν την ενότητα, να πληγώσουν την εικόνα και, σε τελική ανάλυση, για να αποθαρρύνουν τον ίδιο τον κόσμο», επισήμανε η Δώρα Αυγέρη.

«Στη χθεσινή ομιλία του στο κλείσιμο της Κεντρικής Επιτροπής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ουσιαστικά είπε ότι «μηδενίζουμε», ότι πάμε όλοι μαζί να δουλέψουμε για τον κοινό στόχο. Χωρίς ομάδες, χωρίς τάσεις, η μοναδική τάση είναι η δημοκρατική τάση, δηλαδή η βάση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Αυτό άλλωστε θέλει ο κόσμος», υπογράμμισε.

«Επιτέλους, ας αφεθεί καθαρό το τοπίο για να κάνουμε αντιπολίτευση στον κ. Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία», κατέληξε η Δώρα Αυγέρη.



