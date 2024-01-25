Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης - Θα εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα

O Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης παραιτείται από βουλευτής, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε, σε απόλυτη συνεννόηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με ανάρτησή του στο twitter.

Σύμφωνα με πληροφορίες το πρωί ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Στην ζωή έρχεται η ώρα που ένας κύκλος κλείνει κι ένας νέος ανοίγει. Έχω την τιμή να απολαμβάνω την εμπιστοσύνη των συμπολιτών 24 χρόνια έχοντας εκλεγεί έντεκα φορές Βουλευτής ανελλιπώς από το 2000. Διετέλεσα τέσσερεις φορές μέλος της κυβέρνησης με τρεις διαφορετικούς Πρωθυπουργούς τους οποίους ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη τους προς το πρόσωπό μου», αναφέρει ο βουλευτής της ΝΔ και προσθέτει:

«Όλα αυτά τα χρόνια πορεύτηκα έχοντας βαθιά μέσα μου το αίσθημα της προσφοράς στην πατρίδα και την κοινωνία. Υπηρέτησα τον εθνικό στόχο η Ελλάδα να διακρίνεται στην Ευρώπη τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό. Προώθησα μεταρρυθμίσεις και αποκρατικοποιήσεις που σήμερα αποτελούν πετυχημένα παραδείγματα. Υπηρέτησα τις θέσεις ευθύνης με απόλυτο σεβασμό στην διαφάνεια και το δημόσιο χρήμα. Συνεργάστηκα με άξιους κρατικούς λειτουργούς χωρίς κομματικές παρωπίδες.Ποτέ δεν κρύφτηκα στα δύσκολα και πάντα ανέλαβα τις ευθύνες μου κάποιες φορές με προσωπικό και πολιτικό κόστος. Έχοντας πάντα ήσυχη τη συνείδησή μου. Το πιο σημαντικό όμως υπήρξε η σχέση που δεκαετίες τώρα έχω κτίσει με τους πολίτες. Μια σχέση άμεση βασισμένη στην ειλικρίνεια. Σας ξέρω με τα μικρά σας ονόματα και για μένα δεν υπάρχει πιο ωραίο συναίσθημα από το να με φωνάζουν με το μικρό μου όνομα. Πάντοτε έλεγα ότι στην πολιτική δεν κάνεις ψηφοφόρους αλλά φίλους και έτσι πορευτήκαμε. Πάντα πίστευα ότι η προσφορά στον τόπο δεν γίνεται μόνο από τα βουλευτικά έδρανα ή μια υπουργική καρέκλα. Ιδιαίτερα σήμερα, που έχει περάσει η εποχή των μεγάλων κρίσεων και των ισχυρών συγκρούσεων, η πατρίδα έχει ανάγκη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του μέλλοντος. Έχοντας θητεύσει δύο φορές στο Υπουργείο Ναυτιλίας, με την εμπειρία του ναυτιλιακού δικηγόρου, αλλά και ως ένας άνθρωπος της θάλασσας, πιστεύω ακράδαντα ότι ο χώρος αυτός έχει απεριόριστες δυνατότητες για την ανάπτυξη και την ευημερία της χώρας. Πάντα πίστευα άλλωστε ότι η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει στο έπακρο την επιτυχία της στον χώρο της ναυτιλίας και η προσωπική μου συμβολή σε αυτή την προσπάθεια δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στην πολιτική δράση. Με αυτές τις σκέψεις παραδίδω τη βουλευτική μου έδρα. Σας ευχαριστώ για την αγάπη και την εμπιστοσύνη μέσα από την καρδιά μου! Στην ζωή έρχεται η ώρα που ένας κύκλος κλείνει κι ένας νέος ανοίγει».

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για την απόφαση του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη να παραιτηθεί από τη βουλευτική του ιδιότητα, δήλωσε: «Με τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, εκτός από την πολιτική συμπόρευση επί δεκαετίες, μάς συνδέει και προσωπική φιλία. Στα 25 χρόνια της διαδρομής του, πολιτεύθηκε με συνέπεια και στήριξε την παράταξη ως βουλευτής και υπουργός. Τιμώ το έργο του. Με την σημερινή του απόφαση, την οποία άκουσα με λύπη, δείχνει ότι για κάποιους η πολιτική δεν είναι μονόδρομος, ούτε ισόβιο επάγγελμα. Ο Μιλτιάδης, επέλεξε ο ίδιος τη στιγμή που θα κάνει το επόμενο βήμα στη ζωή του. Του εύχομαι κάθε επιτυχία και τον ευχαριστώ για τη συνεργασία και τη φιλία».

Η επιστολή του Βαρβιτσιώτη προς τον Τασούλα

Δείτε την επιστολή του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη προς τον πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα στην οποία γνωστοποιεί την απόφασή του να παραιτηθεί από βουλευτής. Αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί στην ολομέλεια.

Ποιος παίρνει την βουλευτική του έδρα του Βαρβιτσιώτη

Την βουλευτική έδρα του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη στον Β2 Δυτικό Τομέα Αττικής παίρνει ο Δημήτρης Καλογερόπουλος.

Αναλυτικά η ανάρτησή του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη:

Ποιος είναι ο Δημήτρης Καλογερόπουλος

Γεννήθηκε στην Δυτική Αθήνα και είναι παιδί πολύτεκνης οικογένειας. Είναι παντρεμένος και έχει μία κόρη.

Σπούδασε στην Αρχιτεκτονική Σχολή της Ρώμης και της Φλωρεντίας απ’ όπου αποφοίτησε και έχει μεταπτυχιακό στην Πολεοδομία. Είναι ελεύθερος επαγγελματίας, Αρχιτέκτων – Μηχανικός (με Μελετητικό Πτυχίο στα Ειδικά Κτίρια και στη Χωροταξία). Ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Μηχανικών Δυτικής Αθήνας.

Έχει συμβάλει στην ανάπτυξη του Νοσοκομείου Δυτικής Αθήνας «Αγία Βαρβάρα» (Άμισθος Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. με την αναδιοργάνωση και επέκτασή του, από 50 κλίνες, σε 175 και τη λειτουργεία του με μερικές Εφημερίες).

Διετέλεσε Καθηγητής των ΤΕΙ Πειραιά στο τμήμα Δομικών, επί σειρά ετών.

Διετέλεσε Σύμβουλος στο Υφυπουργείο Αθλητισμού,

Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθήνας (ΕΠΣΑ),

Αντιπρόεδρος της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΣΚΟΕ) και

Πρόεδρος του Πήλινου Στόχου.

Διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Λαμπαδηδρομίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ).

Για πρώτη φορά ασχολήθηκε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση το 1992, όπου και τοποθετήθηκε Νομάρχης Πρεβέζης, σε ηλικία 30 ετών.

Διετέλεσε Δήμαρχος Αιγάλεω για οκτώ συνεχόμενα έτη από το 2002 έως και το 2010. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2006 επανεξελέγη από την πρώτη Κυριακή.

Διετέλεσε Πρόεδρος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής – ΤΕΔΚΝΑ από το 2007 έως το 2011 και μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ.

Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνα,

μέλος του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), καθώς και

μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Οργάνωσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ελαιώνα (ΣΟΔΑΕ).

Από το 2004 έως το 2009 προχώρησε όλες τις μεμωνομένες πράξεις εφαρμογής, σύμφωνα με το Νόμο, για τον Ελαιώνα, απ’ όπου σήμερα προχωρά η δημιουργία των Νέων ΚΤΕΛ.

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).

Το 2012, τοποθετήθηκε Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, έως το 2014.

Το 2014 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Συντονιστής του Υπουργείου Εσωτερικών για την διαχείριση των αποβλήτων.

Από το 2007 είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών έως και σήμερα.

Στην θητεία του, έχει εκλεγεί τρεις φορές Αντιπρόεδρος της Ομάδας του ΕΛΚ (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα) στην Επιτροπή των Περιφερειών και 4 φορές Αντιπρόεδρος της ΕτΠ.

Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας επί σειρά ετών.

Πρόεδρος της Επιτροπής Φυσικών Πόρων (ΝΑΤ),

Πρόεδρος της Μικτής Συμβουλευτικής Επιτροπής της ΕτΠ για την Σερβία.

Συμμετείχε στην Επιτροπή «Ιθαγένεια, διακυβέρνηση, θεσμικές και εξωτερικές υποθέσεις» (CIVEX), στην Επιτροπή «Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και ενέργεια» (ENVE), στην Ομάδα εργασίας για τα Δυτικά Βαλκάνια, στην Ομάδα Εργασίας για την Τουρκία και την Eυρωμεσογειακή Περιφερειακή και Τοπική Συνέλευση (ARLEM) και ήταν εισηγητής σε μια σειρά σημαντικών γνωμοδοτήσεων της ΕτΠ.

Διετέλεσε Πρόεδρος (2016-2019) της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Διετέλεσε επί σειρά ετών Γραμματέας Αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας

Διετέλεσε Μέλος την Πολιτικής της Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

Το 2019 ήταν Υποψήφιος Βουλευτής στον Δυτικό Τομέα Αθηνών, με τη Νέα Δημοκρατία.

Πηγή: skai.gr

