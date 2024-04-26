Οι ισπανικές αρχές κατέσχεσαν 25 τόνους χασίς, που διακινητές είχαν κρύψει σε ένα φορτηγό με προέλευση το Μαρόκο, το οποίο υποτίθεται ότι μετέφερε πεπόνια με προορισμό τη Γαλλία, ανακοίνωσε σήμερα η ισπανική Πολιτοφυλακή και οι τελωνειακές αρχές.

Το εμπόρευμα, η αξία του οποίου «θα μπορούσε να ανέλθει στα 50 εκατομμύρια ευρώ», ανακαλύφθηκε στο λιμάνι Αλχεθίρας, στη νότια Ισπανία, διευκρίνισαν οι δύο οργανισμοί σε μία κοινή ανακοίνωση.

Τα είχαν κρύψει σε «22 ξύλινα κιβώτια» στο εσωτερικό του φορτηγού, το οποίο, σύμφωνα με τα έγγραφα που παρουσιάστηκαν στις αρχές, υποτίθεται μετέφερε πεπόνια με προορισμό το Περπινιάν, στη νότια Γαλλία.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, τον συναγερμό σήμαινε ένα μέλος της ισπανικής πολιτοφυλακής μαζί με έναν σκύλο εκπαιδευμένο για την ανίχνευση ναρκωτικών.

Ακολούθησε μια διεξοδική έρευνα του φορτηγού, η οποία επέτρεψε την ανακάλυψη μιας μεγάλης ποσότητας χασίς.

Η ποσότητα που κατασχέθηκε υπολογίζεται στους «25 τόνους», «κάτι που συνιστά τη μεγαλύτερη κατάσχεση αυτής της ουσίας στο οδικό δίκτυο» της Ισπανίας «από το 2015», επισημαίνεται στο δελτίο τύπου.

Εκείνη την εποχή, οι αρχές κατέσχεσαν σχεδόν 48 τόνους χασίς, που είχαν κρύψει σε φορτηγά στο Αλχεθίρας, προσθέτουν η ισπανική Πολιτοφυλακή και οι τελωνειακές αρχές.

Πηγή: skai.gr

