Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αποχή για το νομοσχέδιο των ομόφυλων ζευγαριών προαναγγέλλει ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας

«Η προσωπική μου απόφαση, είναι μάλλον να απέχω από τη διαδικασία», ανακοίνωσε 

Μπούγας

Την απόφασή του να απόσχει από την ψηφοφορία του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια, γνωστοποίησε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας, επικαλούμενους λόγους συνείδησης.

«Η προσωπική μου απόφαση, είναι μάλλον να απέχω από τη διαδικασία», δήλωσε στον REAL FM ο κ. Μπούγας

Πρόσθεσε πως πρόκειται για θέμα συνείδησης και νομικής στάθμισης των πραγμάτων και πως η άποψη της Εκκλησίας δεν είναι ο κύριος παράγοντας που επηρέασε τη βούλησή του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: υφυπουργός Δικαιοσύνη αποχή Ομόφυλα Ζευγάρια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark