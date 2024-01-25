Την απόφασή του να απόσχει από την ψηφοφορία του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια, γνωστοποίησε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας, επικαλούμενους λόγους συνείδησης.

«Η προσωπική μου απόφαση, είναι μάλλον να απέχω από τη διαδικασία», δήλωσε στον REAL FM ο κ. Μπούγας

Πρόσθεσε πως πρόκειται για θέμα συνείδησης και νομικής στάθμισης των πραγμάτων και πως η άποψη της Εκκλησίας δεν είναι ο κύριος παράγοντας που επηρέασε τη βούλησή του.

Πηγή: skai.gr

