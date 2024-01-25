Την άρση ασυλίας των βουλευτών Γ. Γαβρήλου (ΣΥΡΙΖΑ), Α. Πουλά (ΠΑΣΟΚ), Π. Μαντά (ΝΔ) και Μ. Σούκουλη (ΝΔ) αποφάσισε η ολομέλεια της Βουλής κατά πλειοψηφία.

Πρόκειται για υπόθεση που αφορά απόφαση του περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου το 2018 για απαλλοτρίωση σε περιοχή της Λακωνίας. Τότε ήταν όλοι τους περιφερειακοί σύμβουλοι.

Κατά πλειοψηφία ενέκρινε η ολομέλεια και την άρση ασυλίας του βουλευτή της ΝΔ Παναγή Καππάτου, μετά από μήνυση 2 δημοσιογράφων.



Πηγή: skai.gr

