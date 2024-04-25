«Ούτε μια, ούτε δύο αλλά 314 Βόμβες Αεροπορίας, εντοπίστηκαν μεταξύ πολλών ακόμα βομβών και πυρομαχικών, από την ΤΕΝΞ (Τάγμα Εκκαθάρισης Ναρκοπέδιων Ξηράς), μέσα στο πρώην Αεροδρόμιο (Ελληνικού), δίπλα στα σπίτια μας», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος.

Είχε προηγηθεί συνάντηση με τους εκπροσώπους του στρατού και της ειδικής ομάδας καταστροφών την Τετάρτη 24 Απριλίου, στο πλαίσιο της ενημέρωσης και της συνεργασίας για τις ελεγχόμενες εκρήξεις που πραγματοποιούνται εντός του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού κατά τη διάρκεια των εργασιών που λαμβάνουν χώρα λόγω της επένδυσης.

Το θεαματικό νούμερο 314 ήχησε δυνατά, καθώς αφορά Βόμβες Αεροπορίας, που εντοπίστηκαν μέχρι σήμερα, μεταξύ πολλών ακόμα βομβών και πυρομαχικών, από την ΤΕΝΞ (Τάγμα Εκκαθάρισης Ναρκοπέδιων Ξηράς), μέσα στο πρώην Αεροδρόμιο.

«Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι οι 314 βόμβες, που είχαν αποθηκεύσει οι Γερμανοί, ήταν 2 μέτρα ακριβώς κάτω από τις πρώην εγκαταστάσεις της Ένωσης Ποντίων Σουρμένων, παιδικούς σταθμούς και αθλητικές μας εγκαταστάσεις, που βρισκόταν εντός του πρώην αεροδρομίου καθώς και δίπλα σε Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις! Σε σημεία που χιλιάδες άνθρωποι έμπαιναν καθημερινά!» δήλωσε, ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος και πρόσθεσε:

«Δόξα τω Θεώ, δεν έγινε ποτέ κακό ή έκρηξη, ενώ πραγματικά είναι να απορείς, πως λειτουργούσε ένα ολόκληρο Αεροδρόμιο και δεκάδες εγκαταστάσεις Δήμου και ΥΠΑ σε αυτό το ναρκοπέδιο. Εμείς ως Δήμος, είχαμε στον πόλεμο νεκρούς κατοίκους μας, από τους βομβαρδισμούς των Συμμάχων κυρίως και γι' αυτό όταν εκλέχτηκα Δήμαρχος, ένα από τα πρώτα έργα που έκανα, με σεβασμό στην μνήμη τους, ήταν το σχετικό μνημείο στο Εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής. Αυτό όμως δεν μπορούσε κανείς να το φανταστεί!Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Ήρωες της ΤΕΝΞ, που έστω τώρα, λόγω της επένδυσης, καθαρίζουν 80 χρόνια μετά, τον χώρο δίπλα στα σπίτια μας. Η συνάντηση έγινε ώστε να έχουμε στενή συνεργασία στην επικοινωνία με τους κατοίκους μας, που σε κάθε ελεγχόμενη έκρηξη αναστατώνονται!»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.