Ανακοίνωση για το περιστατικό με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «μεσημβρινές ώρες σήμερα, Παρασκευή 26 Απριλίου 2024, υπήρξε συγκέντρωση – διαμαρτυρία περίπου 100 ατόμων έξω από την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα άτομα παρέμειναν εξωτερικά του χώρου έως την 17:50΄ώρα της ιδίας, όπου αποχώρησαν από το σημείο, αναγράφοντας σχετικά συνθήματα στον τοίχο του κτηρίου με σπρέι.

Κατά την εξέλιξη της συγκέντρωσης υπήρχε συνεχής επικοινωνία της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου χωρίς ουδέποτε να ζητηθεί η συνδρομή των αστυνομικών δυνάμεων».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

