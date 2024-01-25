Μάξιμος Χαρακόπουλος: Καταψηφίζει το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων

Την πρόθεσή του να καταψηφίσει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών εξέφρασε ο βουλευτής της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος.

«Η άποψη μου είναι γνωστή», είπε ο κ.Χαρακόπουλος και πρόσθεσε: «Θα ήθελα να πω ότι η στάση του κυρίου Βορίδη τον τιμά γιατί παραμένει πιστός στις αρχές του, όπως τιμά και τον πρωθυπουργό ότι αναγνωρίζει το δικαίωμα στα μέλη του υπουργικού της ψήφου κατά συνείδηση σε ένα νομοσχέδιο που προβληματίζει πολύ έντονα τα μέλη της παράταξης. Έχω δηλώσει ότι θα καταψηφίσω».

Πηγή: skai.gr

