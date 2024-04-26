Το αυτοκίνητο του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ίταμαρ Μπεν Γκβίρ ντελαπάρισε την Παρασκευή καθώς ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα ενώ έφευγε από τη σκηνή τρομοκρατικής επίθεσης με μαχαίρι στην πόλη Ραμλ, σύμφωνα με την αστυνομία. Μάρτυρες είπαν ότι άνοιξε κόκκινο φανάρι.



Η αστυνομία αναφέρει ότι στη σύγκρουση ενεπλάκησαν δύο οχήματα, και ότι τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αφού τραυματίστηκαν ελαφρά.



Το γραφείο του Μπεν Γκβίρ αναφέρει ότι ο υπουργός είναι σε καλή κατάσταση και έχει τις αισθήσεις του, αλλά μεταφέρεται στο κοντινό ιατρικό κέντρο Σαμίρ για περαιτέρω νοσηλεία.



Εικόνες από το σημείο δείχνουν το υπηρεσιακό του όχημα αναποδογυρισμένο, ενώ ένα άλλο αυτοκίνητο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Η αστυνομία αναφέρει ότι διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.

Δημοσιογράφος του Channel 12 επικαλείται έναν μάρτυρα που είπε ότι το όχημα του υπουργού πέρασε από κόκκινο φανάρι και ότι υπήρξαν πολυάριθμες αναφορές τους τελευταίους μήνες ότι το υπηρεσιακό όχημά του διέπραξε μια σειρά από τροχαίες παραβάσεις.

השר בן גביר היה מעורב בתאונת דרכים סמוך לזירת הפיגוע ברמלה, מצבו קל



