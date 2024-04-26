Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

NBA: Χάνει και το Game 3 με τους Πέισερς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο θα αγωνιστούν οι Μπακς κόντρα στους Πέισερς, στο τρίτο ματς της σειράς των Playoffs!

Αντετοκούνμπο

Τα άσχημα νέα για τους Μπακς ενόψει του τρίτου ματς της σειράς με τους Πέισερς επιβεβαιώθηκαν.

Όπως ανακοίνωσαν τα «ελάφια», ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί ούτε στο Game 3 κόντρα στην ομάδα από την Ιντιάνα.

Ο «Greek Freak» έχει τεθεί νοκ άουτ τις τελευταίες εβδομάδες με πρόβλημα στη γάμπα, το οποίο ακόμη δεν έχει ξεπεράσει και έτσι δεν έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής στη φετινή post season.

Η σειρά είναι στο 1-1, με τους Μπακς να ξεκινούν με νίκη και τους Πέισερς να ισοφαρίζουν, μέσα στο Μιλγουόκι.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιάννης Αντετοκούνμπο NBA Milwaukee Bucks
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark