NBA: Χάνει και το Game 3 με τους Πέισερς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Τα άσχημα νέα για τους Μπακς ενόψει του τρίτου ματς της σειράς με τους Πέισερς επιβεβαιώθηκαν.



Όπως ανακοίνωσαν τα «ελάφια», ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί ούτε στο Game 3 κόντρα στην ομάδα από την Ιντιάνα.



Ο «Greek Freak» έχει τεθεί νοκ άουτ τις τελευταίες εβδομάδες με πρόβλημα στη γάμπα, το οποίο ακόμη δεν έχει ξεπεράσει και έτσι δεν έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής στη φετινή post season.



Η σειρά είναι στο 1-1, με τους Μπακς να ξεκινούν με νίκη και τους Πέισερς να ισοφαρίζουν, μέσα στο Μιλγουόκι.

Giannis Antetokounmpo is listed as out for today’s game. April 26, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.