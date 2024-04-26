NBA: Χάνει και το Game 3 με τους Πέισερς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Τα άσχημα νέα για τους Μπακς ενόψει του τρίτου ματς της σειράς με τους Πέισερς επιβεβαιώθηκαν.
Όπως ανακοίνωσαν τα «ελάφια», ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί ούτε στο Game 3 κόντρα στην ομάδα από την Ιντιάνα.
Ο «Greek Freak» έχει τεθεί νοκ άουτ τις τελευταίες εβδομάδες με πρόβλημα στη γάμπα, το οποίο ακόμη δεν έχει ξεπεράσει και έτσι δεν έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής στη φετινή post season.
Η σειρά είναι στο 1-1, με τους Μπακς να ξεκινούν με νίκη και τους Πέισερς να ισοφαρίζουν, μέσα στο Μιλγουόκι.
Giannis Antetokounmpo is listed as out for today’s game.— Milwaukee Bucks (@Bucks) April 26, 2024
