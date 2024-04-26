Ολυμπιακή Φλόγα: Η τελετή παράδοσης για το Παρίσι, από το Παναθηναϊκό Στάδιο

Σε εξέλιξη είναι η τελετή παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας από την Ελλάδα στη Γαλλία και στον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής “PARIS 2024” Τόνι Εστανγκέ, στο Καλλιμάρμαρο.

Την εκδήλωση που παρουσιάζει ο Νίκος Αλιάγας.

Η Νάνα Μούσχουρη θα ερμηνεύσει τους Εθνικούς Ύμνους της Ελλάδας και της Γαλλίας.

Παράλληλα η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και χορωδία της ΕΡΤ που ερμηνεύουν τον Ολυμπιακό Ύμνο και το έργο του Δημήτρη Παπαδημητρίου «Ολυμπιόνικος του Πινδάρου» με τον τενόρο Μπάμπη Βελισσάριο.

Το Ολυμπιακό Φως θα φέρει στο Παναθηναϊκό Στάδιο, η πρωταθλήτρια του βάδην Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, ενώ τελευταίος Λαμπαδηδρόμος στο Καλλιμάρμαρο θα είναι o αρχηγός της Εθνικής ομάδας πόλο Γιάννης Φουντούλης, μαζί με τους συμπαίκτες του, που κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Στο τέλος ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Σπύρος Καπράλος θα παραδώσει το Ολυμπιακό Φως στον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής «PARIS 2024» Tony Estanguet, για να συνεχίσει το ταξίδι του για το Παρίσι.

Η κυκλοφορία την Αθήνα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα λόγω των εκδηλώσεων για την παράδοση – παραλαβή της Ολυμπιακής Φλόγας στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 στο Παρίσι.

Πραγματοποιείται πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης αυτών, (με εξαίρεση τα οχήματα που θα συμμετέχουν στη λαμπαδηδρομία), στις παρακάτω οδούς περιοχής Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

•Κατά τις ώρες 00:01′ της Πέμπτης 25-4-2024 έως την 22:00′ ώρα της Παρασκευής 26-4-2024:

– Αρχιμήδους, στο τμήμα της από την πλατεία Πλαστήρα έως την οδό Δικαιάρχου.



•Κατά τις ώρες 00:01′ έως 22:00′ της Παρασκευής 26-4-2024:

– Ευφορίωνος, καθ΄όλο το μήκος της.

– Πλατεία Καραϊσκάκη (Δισκοβόλος).

•Κατά τις ώρες 17:00′ της Παρασκευής 26-4-2024, έως το πέρας της εκδήλωσης:

– Λεωφ. Βασ. Κων/νου, στο τμήμα της από την Λεωφ. Βασ. Σοφίας έως την οδό Αρδηττού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

– Αρδηττού, καθ΄ όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής, έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Ηρ. Αττικού, καθ΄ όλο το μήκος της.

Επί ποδός στη Γαλλία

Καθώς η Γαλλιά ετοιμάζεται να υποδεχθεί την ολυμπιακή φλόγα, «αστακός» έχει γίνει η Μασσαλία για την άφιξη της.

Επί ποδός 6.000 αστυνομικοί, πυροσβέστες, ναρκαλιευτές, ναυτικές δυνάμεις και αντι-drones



Έξι χιλιάδες μέλη των δυνάμεων της τάξης θα αναπτυχθούν στις 8 Μαΐου προκειμένου να διασφαλίσουν την άφιξη της ολυμπιακής φλόγας στη Μασσαλία, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν σε συνέντευξη Τύπου.

Συνυπολογίζοντας τη δύναμη που θα κινητοποιήσει ο Δήμος της Μασσαλίας (το πυροσβεστικό σώμα της Μασσαλίας, προσωπικό ασφάλειας, δημοτική αστυνομία...) το μέγεθος αυτό του μηχανισμού θα ξεπεράσει ακόμη και εκείνον που είχε αναπτυχθεί στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας τον Σεπτέμβριο του 2023 για την επίσκεψη του πάπα Φραγκίσκου που είχε τότε χαρακτηριστεί "ασυνήθης" και "ειδικός".

Υπενθυμίζεται πως η Ολυμπιακή Φλόγα «ταξίδευε» για 11 ημέρες σε διάφορες πόλεις της χώρας.

