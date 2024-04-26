Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου διεμήνυσε σήμερα Παρασκευή ότι όποια απόφαση και αν λάβει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, που ερευνά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και τη στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, δεν θα επηρεάσει τις ενέργειες του Ισραήλ, αλλά θα μπορούσε να δημιουργήσει «ένα επικίνδυνο προηγούμενο».

«Υπό την ηγεσία μου, το Ισραήλ δεν θα αποδεχθεί ποτέ καμία προσπάθεια του ΔΠΔ της Χάγης να υπονομεύσει το θεμελιώδες δικαίωμα στην αυτοάμυνα», ανέφερε σε δήλωσή του στην εφαρμογή Telegram. «Αν και οι αποφάσεις που θα λάβει το δικαστήριο της Χάγης δεν θα επηρεάσουν τις ενέργειες του Ισραήλ, θα θέσουν ένα επικίνδυνο προηγούμενο που απειλεί στρατιώτες και δημόσια πρόσωπα», πρόσθεσε.

Ένα από τα κορυφαία τηλεοπτικά κανάλια του Ισραήλ, το Channel 12, μετέδωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η κυβέρνηση ανησυχεί για την πιθανότητα να εκδώσει το ΔΠΔ εντάλματα σύλληψης σε βάρος του Νετανιάχου και άλλων αξιωματούχων, για φερόμενες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με το κανάλι, το πρωθυπουργικό γραφείο «συνεδρίασε εκτάκτως» για το θέμα αυτό. Ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης δεν απάντησε αμέσως σε ερωτήσεις σχετικές με το ρεπορτάζ αυτό.

Το Ισραήλ δεν είναι μέλος του ΔΠΔ και δεν αναγνωρίζει τη δικαιοδοσία του. Τα Παλαιστινιακά Εδάφη έγιναν μέλος του ΔΠΔ το 2015. Ο εισαγγελέας Καρίμ Χαν είπε τον Οκτώβριο ότι το Δικαστήριο έχει δικαιοδοσία επί πιθανών εγκλημάτων πολέμου που διέπραξαν οι μαχητές της Χαμάς στο Ισραήλ ή οι Ισραηλινοί στη Λωρίδα της Γάζας. Η ομάδα του ερευνά επί του παρόντος πιθανά εγκλήματα στη Γάζα και, όπως είπε, όσοι διαπιστωθεί ότι παραβιάζουν τον νόμο θα λογοδοτήσουν.

Το ΔΠΔ έχει 124 μόνιμα μέλη και μπορεί να ασκήσει διώξεις σε πρόσωπα για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονία και επίθεση. Η υπόθεση που ερευνά είναι ξεχωριστή από εκείνη της κατηγορίας για γενοκτονία που εξετάζεται από το Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔ), που εδρεύει επίσης στη Χάγη. Το ΔΔ είναι δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών και ασχολείται με διαφορές μεταξύ των κρατών ενώ το ΔΠΔ είναι ποινικό δικαστήριο, που συστάθηκε με συνθήκη και επικεντρώνεται στην ατομική ευθύνη για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.