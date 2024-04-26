Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν εμφανίστηκε σήμερα Παρασκευή στη ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή του παρουσιαστή Χάουαρντ Στερν, όπου αφηγήθηκε οικογενειακές ιστορίες, κάποιες ιδιαίτερα δραματικές.

Η συνέντευξη στον Στερν πραγματοποιήθηκε ενώ ο Τζο Μπάιντεν βρισκόταν στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο πολιτικών εκδηλώσεων. Ήταν γεμάτη από λεπτομέρειες της ζωής του, καθώς ο Δημοκρατικός επιχειρεί να γίνει πιο προσιτός στους ψηφοφόρους.



Ο Μπάιντεν αφηγήθηκε την απώλεια της πρώτης του συζύγου σε τροχαίο το 1972 μαζί με την ενός έτους κόρη τους, καθώς και τη συνάντηση με την «πρώτη κυρία» Τζιλ Μπάιντεν. Ο Στερν έχει επανειλημμένα επαινέσει την οικογένεια του Μπάιντεν, αποκαλώντας την «καταπληκτική», μιλώντας για το πώς τα μέλη της οικογένειας του Μπάιντεν παρενέβησαν για να τον βοηθήσουν μετά τον θάνατο της πρώτης συζύγου του.



Ο Στερν επέστρεψε στο θέμα του θανάτου της πρώτης συζύγου του Μπάιντεν αργότερα στη συνέντευξη, στην οποία ο πρόεδρος δήλωσε ότι είχε τάσεις αυτοκτονίας, ενώ ήθελε να μεθύσει παρά το γεγονός ότι δεν είχε πιει ποτέ αλκοόλ.



«Ίσως απλά να πάω στη γέφυρα του Ντέλαγουερ και να πηδήξω», δήλωσε ότι σκέφθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους είπε επίσης ότι ο τραυλισμός που είχε από την παιδική ηλικία ήταν το καλύτερο πράγμα που του συνέβη. Ο Μπάιντεν τελικά τον ξεπέρασε, όμως περιστασιακά ο τραυλισμός επιστρέφει όταν εκφωνεί δημόσιες ομιλίες.

Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι ο πατέρας του Τζόζεφ Ρόμπινετ Μπάιντεν ο πρεσβύτερος, ήταν αυστηρός αλλά και συμπονετικός, κι εξιστόρησε ένα περιστατικό κατά το οποίο τον έριξαν κάτω ενώ έπαιζε ποδόσφαιρο, όταν πήγαινε στην τετάρτη δημοτικού.

«Ο μπαμπάς μου… είπε, Τζο σήκω. Απλά σήκω… Πρέπει να σηκωθείς», περιέγραψε.



