Τιμώ το έργο του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, αναφέρει σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ανακοίνωση του εκλεγμένου στον Δυτικό Τομέα Αθηνών ότι εγκαταλείπει την βουλευτική έδρα.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η παραίτηση του κ. Βαρβιτσιώτη ήταν σε απόλυτη συνεννόηση με τον πρωθυπουργό.

Τη θέση του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη στα γαλάζια έδρανα καταλαμβάνει ο Δημήτρης Καλογερόπουλος.

Ο πρωθυπουργός στη δήλωσή του αναφέρει: «Με τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, εκτός από την πολιτική συμπόρευση επί δεκαετίες, μάς συνδέει και προσωπική φιλία.

Στα 25 χρόνια της διαδρομής του, πολιτεύθηκε με συνέπεια και στήριξε την παράταξη ως βουλευτής και υπουργός. Τιμώ το έργο του. Με την σημερινή του απόφαση, την οποία άκουσα με λύπη, δείχνει ότι για κάποιους η πολιτική δεν είναι μονόδρομος, ούτε ισόβιο επάγγελμα. Ο Μιλτιάδης επέλεξε ο ίδιος τη στιγμή που θα κάνει το επόμενο βήμα στη ζωή του. Του εύχομαι κάθε επιτυχία και τον ευχαριστώ για τη συνεργασία και τη φιλία».

Πηγή: skai.gr

