Με πυροβόλο όπλο έβαλε εναντίον δύο μη επανδρωμένων αεροχημάτων η φρεγάτα Ύδρα στον Κόλπο του Άντεν τα ξημερώματα της Πέμπτης, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής. Αυτή είναι η δεύτερη εμπλοκή της φρεγάτας ΥΔΡΑ στο πλαίσιο της επιχείρησης "Aspides".

Πώς έγινε το περιστατικό

Συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε στις 5:15 τα ξημερώματα της Πέμπτης. Το ραντάρ της εντόπισε 8 UAV, δυο εκ των οποίων είχαν κατεύθυνση προς το πλοίο ευρωπαϊκών συμφερόντων που συνόδευε η φρεγάτα Ύδρα. Τότε εκείνη ενεπλάκη με το πυροβόλο των 127 χιλιοστών καταρρίπτοντας το ένα UAV και υποχρεώνοντας το δεύτερο να αλλάξει πορεία. Δυο ώρες αργότερα παρέδιδε το πλοίο στο ιταλικό αντιτορπιλικό προκειμένου να μπει στην περιοχή των στενών.

Για το περιστατικό πηγές από το ΓΕΕΘΑ αναφέρουν: «Την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024 και πρωινές ώρες στον Κόλπο του Άντεν, η Φρεγάτα ΥΔΡΑ στο πλαίσιο της επιχείρησης της EUNAVFORASPIDES, παρέχοντας προστασία σε εμπορικό πλοίο, έβαλε με πυροβόλο εναντίον δύο Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (UAVs), σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής, ένα εκ των οποίων κατερρίφθη και το άλλο απομακρύνθηκε. Η Φρεγάτα συνεχίζει κανονικά την αποστολή της».

Υπενθυμίζεται ότι η φρεγάτα είχε την πρώτη της εμπλοκή στις 13 Μαρτίου, στα πλαίσια της ίδιας επιχείρησης όπου είχε επίσης βάλει με πυροβόλο κατά drone στην ίδια περιοχή.

Ανακοίνωση για το περιστατικό εκδόθηκε και από την «Επιχείρηση Ασπίδες» με ανάρτηση στα social media.

«Η φρεγάτα “Υδρα”, η οποία παρείχε προστασία σε ένα εμπορικό πλοίο στον κόλπο του Άντεν, αντιμετώπισε 2 UAV που αποτελούσαν άμεση απειλή για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας. Το 1ο UAV καταρρίφθηκε, ενώ το 2ο άλλαξε πορεία. Η ενέργεια ήταν αποτελεσματική και απέτρεψε τυχόν ζημιές σε ναυτικούς & εμπορική ναυτιλία» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Όπως επισημαίνεται και στις ανακοινώσεις, η φρεγάτα συνεχίζει κανονικά την αποστολή της στον κόλπο του Αντεν και σε λίγη ώρα θα παραλάβει το επόμενο πλοίο.

