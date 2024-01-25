Ο Δημήτρης Καλογερόπουλος καταλαμβάνει την έδρα του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη που παραιτήθηκε σήμερα από βουλευτής.

Ο ίδιος έχει διατελέσει δήμαρχος Αιγάλεω για οκτώ συνεχόμενα έτη ενώ ήταν πρώτος επιλαχών στον Δυτικό Τομέα με τη Νέα Δημοκρατία.

Ποιος είναι ο Δημήτρης Καλογερόπουλος

Γεννήθηκε στην Δυτική Αθήνα και είναι παιδί πολύτεκνης οικογένειας. Είναι παντρεμένος και έχει μία κόρη.

Σπούδασε στην Αρχιτεκτονική Σχολή της Ρώμης και της Φλωρεντίας απ’ όπου αποφοίτησε και έχει μεταπτυχιακό στην Πολεοδομία. Είναι ελεύθερος επαγγελματίας, Αρχιτέκτων – Μηχανικός (με Μελετητικό Πτυχίο στα Ειδικά Κτίρια και στη Χωροταξία). Ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Μηχανικών Δυτικής Αθήνας.

Έχει συμβάλει στην ανάπτυξη του Νοσοκομείου Δυτικής Αθήνας «Αγία Βαρβάρα» (Άμισθος Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. με την αναδιοργάνωση και επέκτασή του, από 50 κλίνες, σε 175 και τη λειτουργεία του με μερικές Εφημερίες).

Διετέλεσε Καθηγητής των ΤΕΙ Πειραιά στο τμήμα Δομικών, επί σειρά ετών.

Διετέλεσε Σύμβουλος στο Υφυπουργείο Αθλητισμού,

Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθήνας (ΕΠΣΑ),

Αντιπρόεδρος της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΣΚΟΕ) και

Πρόεδρος του Πήλινου Στόχου.

Διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Λαμπαδηδρομίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ).

Για πρώτη φορά ασχολήθηκε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση το 1992, όπου και τοποθετήθηκε Νομάρχης Πρεβέζης, σε ηλικία 30 ετών.

Διετέλεσε Δήμαρχος Αιγάλεω για οκτώ συνεχόμενα έτη από το 2002 έως και το 2010. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2006 επανεξελέγη από την πρώτη Κυριακή.

Διετέλεσε Πρόεδρος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής – ΤΕΔΚΝΑ από το 2007 έως το 2011 και μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ.

Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνα,

μέλος του Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), καθώς και

μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Οργάνωσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ελαιώνα (ΣΟΔΑΕ).

Από το 2004 έως το 2009 προχώρησε όλες τις μεμωνομένες πράξεις εφαρμογής, σύμφωνα με το Νόμο, για τον Ελαιώνα, απ’ όπου σήμερα προχωρά η δημιουργία των Νέων ΚΤΕΛ.

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).

Το 2012, τοποθετήθηκε Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, έως το 2014.

Το 2014 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Συντονιστής του Υπουργείου Εσωτερικών για την διαχείριση των αποβλήτων.

Από το 2007 είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών έως και σήμερα.

Στην θητεία του, έχει εκλεγεί τρεις φορές Αντιπρόεδρος της Ομάδας του ΕΛΚ (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα) στην Επιτροπή των Περιφερειών και 4 φορές Αντιπρόεδρος της ΕτΠ.

Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας επί σειρά ετών.

Πρόεδρος της Επιτροπής Φυσικών Πόρων (ΝΑΤ),

Πρόεδρος της Μικτής Συμβουλευτικής Επιτροπής της ΕτΠ για την Σερβία.

Συμμετείχε στην Επιτροπή «Ιθαγένεια, διακυβέρνηση, θεσμικές και εξωτερικές υποθέσεις» (CIVEX), στην Επιτροπή «Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και ενέργεια» (ENVE), στην Ομάδα εργασίας για τα Δυτικά Βαλκάνια, στην Ομάδα Εργασίας για την Τουρκία και την Eυρωμεσογειακή Περιφερειακή και Τοπική Συνέλευση (ARLEM) και ήταν εισηγητής σε μια σειρά σημαντικών γνωμοδοτήσεων της ΕτΠ.

Διετέλεσε Πρόεδρος (2016-2019) της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Διετέλεσε επί σειρά ετών Γραμματέας Αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας

Διετέλεσε Μέλος την Πολιτικής της Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

Το 2019 ήταν Υποψήφιος Βουλευτής στον Δυτικό Τομέα Αθηνών, με τη Νέα Δημοκρατία.

Πηγή: skai.gr

