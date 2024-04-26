Η βρετανική εταιρεία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών Ambrey γνωστοποίησε σήμερα ότι έλαβε ενημέρωση ότι τρεις πύραυλοι εθεάθησαν περίπου 15 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Μούχα της Υεμένης.
«Ένα δεξαμενόπλοιο με σημαία Παναμά, πρώην βρετανικής ιδιοκτησίας πριν αλλάξει η ιδιοκτησία του τον Νοέμβριο του 2023, ήταν το πλοίο που βρισκόταν πιο κοντά στο σημείο όπου εντοπίστηκαν οι πύραυλοι», ανέφερε το ενημερωτικό σημείωμα της Ambrey.
«Μέχρι τη στιγμή της σύνταξης του σημειώματός αυτού, η ιδιοκτήτρια εταιρεία του σκάφους ήταν νηολογημένη στις Σεϋχέλλες και απασχολείτο με εμπόριο που συνδέεται με τη Ρωσία. Το δεξαμενόπλοιο είχε αποπλεύσει από το Πρίμορσκ της Ρωσίας και είχε προορισμό του Βαντινάρ της Ινδίας».
Το σημείωμα ανέφερε ότι το πλοίο μετέδωσε σήμα Αυτόματου Συστήματος Αναγνώρισης (AIS).
