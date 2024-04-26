Ισραηλινοί αξιωματούχοι είπαν στους Αιγύπτιους ομολόγους τους σήμερα ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να δώσει «μια τελευταία ευκαιρία» στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας με τη Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων, προτού να προχωρήσει στη χερσαία επιχείρησή του στη Ράφα, μετέδωσε ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους.

«Το Ισραήλ είπε στην Αίγυπτο ότι σοβαρολογεί όσον αφορά τις προετοιμασίες για την επιχείρηση στη Ράφα και δεν θα επιτρέψει στη Χαμάς να κωλυσιεργεί» φέρεται να είπε η μία από αυτές τις πηγές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.